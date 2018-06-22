腾讯发布“金融版 QQ”，好友可达 10 万人 新闻

6 月 22 日，腾讯云 下属的腾讯企点与合作伙伴 QTrade 在上海举办发布会，联合发布了针对金融机构交易员的“金融版 QQ”——金融 OTC 解决方案企点 QTrade ，7 月正式上线，现已开放试用申请。

据了解，QTrade-金融 OTC 合规解决方案，是腾讯企点联合 QTrade 为交易员量身定制的合规即时通讯工具。据介绍，所有使用企点 QTrade 的用户必须进行实名认证，对于交易中可能出现的存在风险的沟通智能管理功能可有效规避。QTrade 负责人周靖介绍，QTrade 产品对所有的信息都支持永久留痕，包括一对一聊天信息、群信息、音频、图片和附件，这与普通的个人 QQ 和企业 QQ 相比功能上有了很大的提升。

据介绍，QTrade 作为与腾讯企点深度合作开发的产品，和其他 QQ 产品例如个人 QQ 和企业 QQ 可互通，支持用户同时导入多个 QQ 的关系链整合成为一个好友关系链。且 QTrade 的好友数最高可达 10 万人，为交易员解决了使用个人 QQ、企业 QQ 好友数量不足的问题。针对证监会严禁交易员使用个人邮箱、个人即时通讯工具等进行交易询价的问题，QTrade 兼顾了交易员对即时通讯工具的功能需求，亦符合监管要求。

据悉，QTrade 将于下月正式推出。腾讯企点联合 QTrade 还将在北京、深圳等地举办多场产品发布会暨客户见面会。

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