都散了吧！张小龙要做的信息流和你想的并不一样

相信前天晚上是许多人的不眠之夜，但缘由不是世界杯又爆出了哪场大冷门又毒奶了一波，而是自媒体工作者都获得到了一个消息—— 公众号系统迎来全面改版 。

虽然目前只有 iOS 用户能看到这些变化，但推导到所有微信用户的软件界面相信只是时间问题，因此公众号信息流化是一场微信向自己作为信息分发一级中心的“挥刀”，且具备了不可逆转的趋势。具体来说，微信 iOS 6.7 版本上线，订阅号消息由原来的以公众号为单位的列表，变为了以时间顺序排列的信息流。

而它这样做的动机十分明显：微信希望借此提高阅读效率，且让个人作者（而不是机构号）在公众号的地位得到持续加强。有行业观察者甚至戏言：这几天公众号作者们最好避免更新推送，假装休眠一下。否则充满新鲜感的用户很乐于尝试下更显眼便捷的取消关注按钮，以及对以往不太感冒的订阅号内容在信息流里加速某种反感进而取消关注——不像以往可以让它作为一个小红点“苟延残喘”得躺在关注列表中。这些对于公众号作者来说都是生存环境更加严苛的信号。

不少从业者就认为微信公众号对使用者友好度的偏心，将导致公众号的“软文”打开率越来越低，特别是对于传统营销手段的 MCN 机构号来说，想要通过公众号推广内容，可能要鸟枪换炮了。原因就是原本不得不打开一个公众号查看具体文章列表的订阅者们，现在可以直接在信息流中一次性得对所有当日发布的头条和第二三四… 篇幅推送的文章，一览无余。当然，对某些夹杂私货的公众号而言，这意味着脱下底裤后，在浪潮退下众目睽睽的沙滩上直接显露；另外，也有一些用户认为改版后的微信订阅号更加混乱，一些自己重点关注账号所发的消息会被新消息盖过去。

针对用户对于改版的质疑，腾讯公关总监张军晚间在微信群中回应称，“这次改版总体而言，会提升订阅号的阅读效率。改版过程当中我们做了效果测试，评论阅读率都是存在明显上升的趋势。”另外基于改版的初衷还有三点解读：

1. 品牌不会削弱——相反不好的公号会迅速被用户取关。大家试想一下，原来进去直接看到的只是第一条的标题，其它的什么都看不到。你从哪里看到后面的文章的？现在恰恰相反，同时看到第一条和第二条增加了可展示的空间。第三条后的，有一个下拉箭头，可以直接打开当天后面的文章且不可收回，这样比原来进去公号才能看到的情况，要显得更直接。

2. 环境一概而论——对于所有公号而言，只要被用户关注了，现在他们可被展示和看到的机会都会比原来增加。

3. 置顶的公号可能会被削弱——这个问题正在被解决中，已经有人发现信息流当中的操作过程中会出现一个该功能正在开发中”的提示，不排除是将把之前置顶公号在关注列表的功能，定义成了快捷星标的功能。张军没有多说，但表示开发团队已经想到了这个问题，只是这第一个版本没有加上去。

总体来说，这位腾讯发言人承认公众号改版是一个长线工程，但未来是乐观的。不过这次改版消息出现之后很多人的第一反应就是公众号变成信息流是要 PK 今日头条，感叹张小龙先生在几个月前公开课上的 食言 ——张小龙早前亲自否认，微信不会学头条的做法，让大家放心。（背景参考，当时微信大会上张小龙说会有一个独立的公众号应用，这点被外界解读为是一个类头条的信息流应用，但它不是给读者而是给新媒体从业者使用的移动版后台系统。）

笔者认为，从目前的情况看，新版公众号模式与头条式信息流还有一线之差，即使变成了和头条一样彻底以标题热点为导向，但还没开始采用流量分发机制。这一线可能是微信和头条不太一样的关键“泾渭”。况且张小龙先生所谓的信息流战略可能不是传统意义上的信息流，而更像是一种折叠到打开的演变。

一位资深产品经理告诉动点科技——张小龙讲的信息流指的是张一鸣做的，王兴提过的「feeds」。这个东西的核心既不在「信息上」也不在「流」上，而在信息的供给端。所以张小龙说自己不在做信息流也没什么错，本质上，他只是把公众号折叠的信息展开了而已，也就是图中评论区他替自己辩解的——一心为提升用户阅读效率，如此罢了！

不管大伙儿究竟有没有想得太多，微信方面愿意相信会得到大部分用户的认可，但赢得群众的买单还需要多一点理解的思路和缓冲。究竟时间会刷新这份认知，证明张小龙是乔布斯式的“用户永远不知道自己要什么”的天才产品经理吗？这些答案很快都会被揭晓！

Photo credit: joeywan on VisualHuntCC BY-NC-ND /