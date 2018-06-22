印度外卖公司 Zomato 寻求 4 亿美元融资，阿里巴巴集团或参与 新闻

据 新浪科技报道 ，知情人士透露，印度外卖公司 Zomato 正在寻求下一轮融资，计划融资 4 亿美元，目前在跟 阿里巴巴 集团商洽，该轮融资可能让公司的投资前估值达 16-20 亿美元。知情人士表示，上周四 Zomato 的主要竞争对手 Swiggy 宣布获得新一笔 2.1 亿美元融资之后，Zomato 随即开始积极寻求融资。对此，Zomato 不予置评。

据了解，Swiggy 和 Zomato 两家印度外卖公司都在积极发展新的城市，并通过一系列优惠措施来抢占消费者。四月份，Swiggy 和 Zomato 在分别获得 1 亿美元和 1.5 亿美元融资之后的两个月内都在准备下一轮融资。

据悉，Zomato 的营收主要来自广告和食品派送。截至 2017 年 3 月 31 日，Zomato 的营收翻了一番，达到 399 千万卢比。相比去年，亏损也从 590 千万卢比减少到 389 千万卢比。目前，Zomato 每月处理的订单价值约为 1340 万美元。Swiggy 目前在 15 个城市运营，并在持续发展新的城市。公司声称，其平台上拥有 3.5 万多家合作餐馆，并拥有配送人员 4 万多名。

汇丰证券和资本市场分析师 Rajiv Sharma 表示，派送领域发展受到打折优惠的驱动，运营成本在 2018 年末将到达高峰，Zomato 需要增加对最后一英里的投资以维持发展势头。

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