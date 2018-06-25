马云赴港见证！蚂蚁金服推出区块链跨境汇款服务

6 月 25 日，蚂蚁金服 在港举办发布会，并宣布将与渣打银行深度合作，推出以区块链技术为基础的跨境汇款服务。中国香港 AlipayHK 及菲律宾持牌电子钱包 GCash 将率先分别在中国香港和菲律宾推出该服务。

据了解，渣打银行将为 AlipayHK 及 GCash 提供结算服务，并提供即时外汇汇率和流动性，以支援两个持牌电子钱包之间的即时款项转账，让客户以优惠的汇率和相宜的交易费，数秒间完成中国香港和菲律宾两地之间的汇款。资料显示，菲律宾 2017 年是全球第三大接收汇款的市场，金额高达 330 亿美元。

发布会上，蚂蚁金服董事长兼 CEO 井贤栋表示蚂蚁金服的区块链边界是“三做三不做”：用区块链来解决有社会价值的实际问题；不断攻克区块链通向大规模实际应用的技术障碍；与合作伙伴一起共建开放的区块链生态。不做没有任何真实价值的“空气币”；不做违反法律法规的技术应用；不做任何伤害用户数据安全和隐私的行为。

阿里巴巴董事局主席马云在发布会上也表达了自己对区块链的看法，他表示，区块链不是一个金矿，而是解决隐私、信用问题的技术。区块链应该是解决社会问题的技术，不应该成为一夜暴富的工具。他重申了比特币有可能是泡沫的观点，并称蚂蚁金服没有一个比特币。