法拉第未来或 2018 年底前实现量产，中移动欲明年发布 5G 手机 | 早 8 点档 早8点档

恒大入主法拉第未来后，贾跃亭仍享控股权

昨天， 动点科技已经报道恒大集团以 67.46 亿港元收购香港时颖公司 100% 股份 ，以此间接获得 Smart King 公司 45% 的股权，成为公司第一大股东。并意味着恒大正式入主美国新能源汽车公司 Faraday Future（法拉第未来，简称 FF）。

而关于公司股权分配和主导权，目前最新消息显示贾跃亭占股虽不多，但依然主导 FF。

FF 方面表示，公司的主导权是采用 AB 股形式，贾跃亭拥有超级投票权，即便只持有 FF33% 的股份，但一股拥有 10 票的投票权。相比之下，恒大集团尽管持有 FF45% 的股份，但一股仅有一票的投票权。

不过也有报道称，贾跃亭的超级投票权也是有对赌协议存在的，即 FF 必须在 2018 年底前实现量产，若未达到这一条件，则失去对 Smart King 的实际控制。

中移动：明年发布 5G 手机

在日前召开的“2018 年 IMT-2020（5G）峰会”上，中国移动通信研究院无线与终端技术研究所副所长肖善鹏透露，中国移动 5G 终端的整体推进计划的关键点：

一是在 2018 年 11 月的中国移动合作伙伴大会上，推出首批 5G 通用模组。这意味着 2018 年年底行业客户可以采用 5G 产品做测试，做实验；二是，在 2019 年 MWC 发布首批 5G 行业终端，最终目标是在 2019 年 10 月份能够实现友好用户测试。

AT&T 宣布收购广告平台 AppNexus

本周一，美国电信运营商 AT&T 宣布将收购在线广告交易公司 AppNexus。

据了解，AppNexus 提供了一个程序化广告交易市场，目前已经有 3.4 万家出版商和超过 17 万品牌商。竞争对手包括谷歌和 Facebook，并标榜自己是世界上最大的独立数字广告交易平台。现在距离 AT&T 的上一次大型收购，即以 850 亿美元收购时代华纳还不到一个月。

完成收购之后，AppNexus 将成为 AT&T 广告与分析部门的一部分。AT&T 期待借此与谷歌和 Facebook 这两家在线广告巨头展开竞争。

AT&T 并没有透露此次收购交易的价格，并表示该交易将在今年第三季度完成。不过据《华尔街日报》报道，此次 AT&T 收购 AppNexus 的交易金额大概是 16 亿美元。

彭博社：Instagram 估值已超千亿美元

本月早些时候，Instagram 宣布该平台的月活跃用户数已达到 10 亿。彭博情报在一份周一公布的报告中指出，10 亿的月活跃用户将帮助 Instagram 在接下来的 12 个月内实现超过 100 亿美元的营收。该图片社交平台吸引新用户的速度远超 Facebook，并有可能在 5 年后，用户数超过 20 亿。另外，据市场研究公司 eMarketer 的报告显示，明年 Instagram 创造的营收将约占 Facebook 总营收的 16%。

彭博社还报道称，Instagram 如果是一家独立公司的话，其如今的估值已超过 1000 亿美元。