Faraday Future 宣布完成 20 亿美元融资，贾跃亭任首席执行官 新闻

今日（6 月 25 日）下午，电动车创业公司法乐第未来（Faraday Future）通过微博宣布 ，它们已经正式通过美国海外投资委员会（CFIUS）审批，完成 20 亿美元股权融资，创始人贾跃亭担任公司首席执行官。

3 月 22 日 ，贾跃亭出席美国 FF 全员大会，同时透露 FF 已获得 15 亿美元融资，其中 5.5 亿美元已经到账，并且汉福德工厂已经正式动工。

今天早些时候， 恒大健康发布公告称 ，恒大集团以 67.46 亿港元收购香港时颖公司 100% 股份，间接获得 Smart King 公司 45% 的股权，成为公司第一大股东。在恒大集团正式入主 FF 后，恒大方面将委派集团董事局副主席、总裁夏海钧担任 Smart King 公司的董事长。

贾跃亭在声明中表示：“我要感谢我们所有的合作伙伴、供应商、员工和新投资者，感谢他们从始至终给予我们的耐心和帮助。同时，也欢迎恒大健康（Evergrande Health）成为我们的新战略投资者。我们在全球的 1000 多名员工将继续一道努力，以打破各行业界限，共享我们要打造的智能移动出行系统。”