消息称美团点评将于 10 月赴港 IPO，计划融资 40 亿美元 新闻

美团点评昨日（6 月 25 日）递交了香港 IPO 招股书，据 路透社 最近从消息人士那里得知，该公司的融资目标超过 40 亿美元。

知情人士表示，本次 IPO 的筹资目标是 40 亿美元，有业内人士认为，由于美团目前处于亏损状态，同时依靠的还是烧钱补贴的商业模式来维持业务运作，所以该公司可能难以实现这一融资目标。知情人士还说，美团点评可能会在今年 10 月上市，但该人士拒绝透露未公开信息。

昨天递交的 招股书显示 ，美团此次赴港上市的联席保荐人为高盛、摩根士丹利、美银美林。美团表示，募集到的资金，其中约 35% 将用于升级技术与研发能力，另外的 35% 用于开发新服务于产品，20% 用于有选择的进行收购或投资业务，剩下的 10% 则用于运营资金及一般企业用途。

根据招股书披露的信息，美团 2017 年总收入 339 亿元，同比增长 161.2%，年内亏损 189.88 亿元。

本月初 The Information 报道称，美团 计划最早于今年 9 月 在香港 IPO。

美团在上一轮融资后的估值为 300 亿美元，是全球估值第四大的创业公司。据消息人士透露，该公司寻求在 IPO 中获得 600 亿美元的估值。消息人士还表示，美团将利用 IPO 所得融资扩大旗下业务（如打车等），并用于未来在中国和国际市场进行并购交易。