印尼第一财团力宝集团宣布投资腾讯 4435 万美元 新闻

6 月 26 日，印尼力宝集团宣布，该集团以股票和股票挂钩票据的形式，向腾讯控股投资 6280 亿印尼卢比（约合 4435 万美元）。据悉，腾讯 目前是亚洲市值第二高企业，市值约 36363 亿港元。

资料显示，印尼力宝集团成立于在上世纪 80 年代后期，由“印尼钱王”李文正与印尼首富林绍良携手创立。力宝集团是印尼最大的金融控股财团，旗下有 40 多家公司，各国上市企业 20 多家，其中金融业务占其总业务量的 70% 以上，投资领域包括商业银行、保险、房地产、百货超市、制造业、信息技术、基础设施、传媒、医疗和娱乐服务业等，投资区域遍及印尼、新加坡、美国、澳大利亚和中国，企业总资产规模达 200 多亿美元。

力宝集团现于东南亚各地全资拥有经营多家享负盛名的国际级百货公司，包括新加坡鲁滨逊百货公司、新加坡小约翰百货公司、新加坡及马来西亚的马莎百货及印尼最大的百货连锁集团玛泰哈利百货公司等，经营的 266 个零售商店中，包括 85 家百货公司及 55 家超级市场。

力宝集团在声明中表示，此项投资将通过集团的香港分支进行，有助于集团的数字化。

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