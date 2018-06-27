Vivo 新面部识别技术的探测点数量是 iPhone X 的 10 倍 新闻

Vivo 在本周开幕的 MWC 上海公布了一项重大新技术：拥有 30 万个探测点的 3D 深度感应系统，探测点数目是 iPhone X 的 Face ID 的 10 倍之多。这一新技术被放置在技术演示设备的正面自拍相机旁，基于 TOF（time of flight，飞行时间），通过发出红外线测算光线反射回传感器所需时间，以计算手机与被摄物体之间的距离。

这类型技术的广义术语是“结构化光（structured light）”，该技术也是其他公司，如 OPPO，今年正为新手机所考虑的，不过目前还没有公司决定将其纳入消费级手机产品当中，毕竟无法考量增加这方面的投资是否值得。 Vivo 在本周的 MWC 上海展会上进行了 TOF 3D 传感技术演示，这意味着该公司将成为首批直接与苹果 Face ID 竞争的 Android 厂商。

Vivo 高级主管 Alex Feng 表示：“通过将 TOF 3D 传感技术与人工智能相结合，我们将继续探索创造更美好未来的新机遇。 Vivo 的其中一个设想是对人进行全方位身体扫描，然后将这些信息提供给人工智能，后续系统会提供更智能、更符合用户喜好的服务。

除了更精确的生物识别认证和更好的自拍模式等方面的应用之外，Vivo 的新型传感器还可用于手势和动作识别。据称其检测距离可达 3 米，该系统还可用于增强现实应用或扫描家具和其他物体。

Vivo 称 TOF 3D 传感技术“不仅仅是概念”，尽管该公司没有给出这项技术运用至手机产品上的确切商业化时间表。