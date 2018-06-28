Lyft 完成 6 亿美元新一轮融资，估值达 151 亿美元 新闻

据 Axios 消息，Uber 在美国的最大竞争对手 Lyft 宣布完成规模达 6 亿美元的新一轮融资，这轮融资由 Fidelity Management 领投，Lyft 估值将达到 151 亿美元。

Lyft 曾在去年获得来自 Google 母公司 Alphabet 旗下投资基金 CapitalG 领投 的一笔融资。今年 5 月，Lyft 宣布在美国打车市场的份额已经从 18 个月前的 20% 上升到 35%，增长率达 75%，并表示在一些市场的占有率上，Lyft 彻底击败了 Uber。

Lyft 成立于 2012 年 6 月，相比 2009 年成立的 Uber 起步较晚，但增长速度并不逊色，Lyft 已经在 2017 年进入加拿大。Uber 正在探索自动驾驶，Lyft 也已经与 Waymo、Aptiv 等公司达成合作，建立自动驾驶技术研发中心。

另一方面，用户数据泄漏、自动驾驶事故似乎已经让 Uber 在近几个月来都难以翻身，甚至有消息称，Uber 美国市场份额已经从年初的 84% 下降到 77%。在 自动驾驶致命事故 发生后，Uber 也增加了模拟测试的次数。