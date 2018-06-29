价格良心：93.8% 屏占比的 OPPO Find X 国行定价 4999 起 新闻

在一场掀起行业地震级的全球发布后，OPPO Find X 终于是带来了国内的正式首发。对于 OPPO 而言，这是它回归国内旗舰竞争行列的关键产品。众人最关心的国内版本定价上，8+128GB 标准版本定价 4999 元，国内还推出 256GB 支持 SuperVOCC 闪充的版本，定价 5999 元；标准版相较国际 999 欧元的指导定价大幅降低。

OPPO 的这款新机最大卖点不外乎是采用了“双轨潜望结构”，将前后镜头及 3D 结构光等元器件集成在此结构上，不需要时用隐藏保持整体机身的纯粹一体，需要时升起带来科技体验。外观上 OPPO Find X 视觉盈润而又手感饱满。独特“3D 叠层流光点彩”工艺，让渐变色和机身背部的 3D 弧度完美结合，波尔多红和冰珀蓝的色彩向周围渐变。OPPO Find X 配备“曲面全景屏”，消失的“刘海”、极窄的“下巴”以及圆润曲面的边缘，实现 93.8% 屏占比。

硬件方面，Find X 搭载最新的 Color OS 5.1，支持更智能的 AI 加载、智能负一屏。同时 OPPO Find X 内置了语音助手功能“小欧”，并采用低功耗智能 MIC，根据所处环境噪音大小而自动调节性能，搭配低功耗唤醒方案，让语音助手随时待命，在任何情景下都可以一句唤醒。

OPPO 还强调了这款手机的 O-Face 人脸解锁安全性是指纹识别的 20 倍，也更加便捷、也更加安全。OPPO 还与支付宝达成合作，率先支持支付宝人脸支付。

拍照方面，OPPO Find X 搭载了 1600 万+2000 万后置双摄以及 2500 万前置摄像头。OPPO Find X 还探索出一套针对逆光场景的拍摄方案，自拍时具备 3-HDR 2.0，通过像素级的分级曝光技术，让自拍时能够做到所见即所得；后置拍摄具备 RAW HDR，直接使用原始 RAW 数据进行合成处理，即使高亮背景也能做到清晰且富有层次。

此外，OPPO Find X 还针对一些功能进行升级，比如备受欢迎的“智能场景识别”，现在可以识别 21 类独立场景，多达 800 个场景组合，让用户随手就能拍出好照片。

OPPO 还宣布与兰博基尼达成战略合作，并推出 Find X 兰博基尼版，机身采用了碳纤维纹理，印刻了兰博基尼的 logo，并对包装和配件进行了全新设计。Find X 兰博基尼版还率先支持 SuperVOOC 闪充，能够达到 50w 的充电功率，充满电只需要 35 分钟。

OPPO 还推出了与 Find X 相同配色的 O-Free 无线蓝牙耳机，能够支撑 Color OS 所有语音的功能，甚至支持随行翻译。价格上，国行的 Find X 兰博基尼版定价 9999 元，O-Free 耳机定价 699 元。

对于这次的重大创新潜望镜造型的摄像头设定，在发布会上也是公布了更多的细节——据悉，双轨潜望结构经过了实验室内超过 30 万次的严苛测试，如果按照每天大约 150 次左右来计算，Find X 的双轨潜望结构能保障 5 年以上的使用。此外，只需要手机 1% 的电量，大约可以支持潜望结构升降 200 次左右。 与此同时，OPPO 还为 Find X 设置了一个跌落自动收回机制，这个机制分三个阶段，分别实现自由落体检测、发出信号指令、收回潜望模块三个动作，保证 Find X 的双轨潜望结构得到充分的安全保护。