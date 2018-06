7 月 2 日—3 日

坐标:杭州云栖小镇国际会展中心

TechCrunch 国际创新峰会 2018< 杭州站>

主会场

海内外顶级的创新领袖、热门行业领军人物、投资人、跨界创新先锋将陆续登上 TechCrunch 国际创新峰会 2018< 杭州站> 主会场的舞台,紧紧围绕人工智能、电商、智能硬件&物联网、生物医疗、游戏娱乐、智能出行、企业级服务、网络安全等多个行业的热点主题,探讨未来趋势, 分享他们对科技创新发展的真知灼见。

共享经济究竟能走多远?无人驾驶谁主沉浮?区块链“火花四溅”的未来?人工智能改变 or 毁灭人类?物联网时代,万物感知的市场空间有多大?新零售超新格局,争夺战怎么打?这些谜底均将在这里震撼揭晓!

浪潮之巅的创新领袖: 阿里巴巴集团技术委员会主席&阿里云创始人 王坚 、世界经济论坛执行董事兼大中华区首席代表 艾德维 、微软中国 CTO 韦青 、龙泉寺 贤信法师 。

热门行业领军人物: 商汤科技联合创始人 徐冰 、旷视科技总裁 付英波 、快的打车创始人/泛城资本创始人 陈伟星 、探探联合创始人 王宇 、触宝输入法联合创始人 王佳梁 、Castbox 创始人 王小雨 。

AI 传奇人物: 科沃斯机器人副总经理兼董事会秘书 马建军 、 Rokid 联合创始人 王舜德 、 天壤围棋 CEO 薛贵荣 、51Talk 联合创始人&首席运营官 张礼明 、搜狗副总裁 吴滔 、极棒创始人 王琦 、爱奇艺首席技术官 刘文峰 、DataVisor 联合创始人&CTO 俞舫 、奇简软件首席执行官 郭宽 、Partner of Promus Ventures Gareth Keane、CEO of Catalia Health Cory Kidd、Chairman at RoboUniverse and EIR at Techstars Ping Wang

智慧出行先锋人物: 哈罗单车首席运营官 韩美 、 携程副总裁 曾怀亿 、奇点汽车联合创始人 沈海寅

精英荟萃的阿里巴巴: 阿里云首席机器智能科学家 闵万里 、 盒马鲜生首席技术官 王曦若 、 蚂蚁金服副首席技术官&阿里巴巴合伙人 胡喜 、钉钉副总裁 张斯成

杭州创新“领头羊”: 天使湾创投 CEO 庞小伟 、华旦天使投资董事总经理&湾西加速器创始人 张洁 、 盈动资本创始合伙人 项建标

未来医疗“领军者”: 科大讯飞医疗副总裁 刘洋 、依图医疗副总裁 方骢 、药明明码首席数字官 顾延 、再心生物科技科学发展副总裁 黄冠庸

演讲嘉宾

主会场议程

云栖小镇国际会展中心二期会场 A

自动驾驶专场

在即将到来的 TechCrunch 杭州峰会上,我们专门设置了自动驾驶论坛,并邀请了该领域各个赛道的优秀企业,从芯片算法、传感器、高精地图、落地应用以及资本动向来解构自动驾驶的过去、现在与未来。

演讲嘉宾

自动驾驶议程

云栖小镇国际会展中心二期会场 C

投资人专场

渐渐消退的“大跃进”式创业热潮,以及优质项目的稀缺,不禁让人感到颓意。或许,是时候停下追逐热门项目的步伐,探索与思考资本如何在日趋成熟的投融资环境中“存活”和继续成长。

在愈渐愈冷的“资本寒冬”,这次 TechCrunch2018 杭州投资人峰会,你只会看到最热的赛道,最“燥”的投资干货分享和最纯粹的投资人。

演讲嘉宾

投资人议程

云栖小镇国际会展中心二期会场 C

区块链专场

今年 TC 杭州将特别设立区块链分会场。准备倾听创新型的创业公司是怎样在中心化企业巨头割据的产业中崭露头角,分得一席之地。人工智能与区块链技术结合;EOS 引爆的热点话题和谁是下一个挑战者的讨论;区块链技术为基础的社交网络,更多精彩尽在 TC 区块链分会场。

未来是去中心化的天下,你做好加入的准备了吗?

演讲嘉宾

区块链议程

云栖小镇国际会展中心二期会场 B

TechCrunch 国际创新峰会 2018 杭州站会场

云栖小镇国际会展中心