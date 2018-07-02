今年 5 月末，机器人行业发生了一件“大事”——家庭机器人公司 科沃斯上市 了。业界把科沃斯称为“服务机器人第一股”，这似乎给了那些质疑家庭机器人发展的人一个很有信心的回答。那么，家庭机器人的利好时代来了吗？

在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 上，科沃斯机器人副总经理兼董事长秘书马建军在“下一代家庭机器人”的对话上，分享了“服务机器人第一股”对于家庭机器人发展的观点。

“其实，我们过去不完全是一帆风顺。”马建军笑着说。成立于 1998 年的科沃斯最开始并不是一家机器人公司，后来转向做家庭机器人后，它在这个行业已经深耕了 18 年。科沃斯相继推出了扫地机器人，空气净化机器人、擦窗户机器人和管家机器人等家庭机器人，而且，这些产品在市场上也占领了可喜的市场份额。再到最近科沃斯上市，似乎科沃斯的发展总是那么一帆风顺。

不过回想起公司成长的路，马建军补充说道：“18 年前，公司刚刚进入机器人行业时，经历了今天很多机器人和 AI 创业公司面临的问题，如用户需求的把握、产品研发、市场推广等。”一路走来有过很多艰辛，不过马建军表示公司还是坚持持续投入以及把握中国市场，才换得今天顺利的发展状态。

当然，这个好的发展状态不只是指科沃斯，还表示整个家庭机器人行业的一个发展时机。

“这个行业的现状，不论是从技术成熟度还是资金充裕度上来讲，已经比 18 年前好很多。”马建军认为目前已经是家庭机器人开始开花结果的时机，更多的企业进来会把握住机遇。而且除了资金、技术，他认为就市场而言，消费者对家庭服务机器人的接受度已经慢慢提高了：“10 年前科沃斯刚刚推出这个品类的产品时，很多人会疑惑这是什么东西，但今天的年轻受众会很愿意尝试新的东西。”

如果细分到家庭机器人市场，我们会发现目前提及较多的是清洁类机器人，其中以扫地机器人最为常见。清洁类服务机器人相对于其他细分类别的服务机器人，可以更好地满足用户在特定场景下的需求。所以，清洁类服务机器人占比以及增长速度都是突出的。不过，马建军也很坦然地指出虽然清洁类机器人发展势头很强，不过不可否认的是：现在的技术边界无法解决 100% 的家庭清洁问题。“今天最好的技术只能解决 80% 左右的家庭场景下的清洁问题，我们还需要不断的技术投入和产品持续迭代。”

为什么家庭机器人热了这么久，但是市场普及程度依旧不高，这 20% 的问题就是亟待突破的关键所在。“不论是行走的规划性、清洁干净程度以及自身的脱困能力等都是 20% 或者 25% 亟待解决的问题。”那么如何摆脱用户的“家庭机器人是高级玩具”的偏见印象？马建军认为，对于企业来讲，需要不断投入技术研发以及高度整合。“我们需要基于对中国家庭环境的深入理解逐步把这个问题解决掉。比如说脱困问题，没有一个家庭环境是一模一样的，地面的材质、房间的大小、物体的摆放、空间的距离、家居离地面的高度，等等，但是产品是标准的，怎样适应和解决，除了今天的传感器技术、算法技术之外，可能在未来，视觉识别技术或语音语义，可以更好的带动这个产品对家庭环境有深入的理解。”马建军始终认为，对于科沃斯或者别的企业来讲，持续的、长期的对这个行业的投入是必然的。“还有一段路要走。”他说。

那么，走过这段路，我们接下来的家庭机器人会是什么样子的呢？马建军描述了他心目中对于下一代家庭机器人的憧憬。“我个人认为家庭机器人未来至少具备三个主要的特点：

“第一，可移动性；第二，可交互性；第三，智能性。”据他解释，“可移动性”是因为我们认为机器人会移动是它的天然属性。而就功能而言，以扫地机器人为例，可移动才能执行功能动作；“可交互性”是指语音交互或者视觉识别技术的介入，也就是人机交互的状态。也许你以后可以不再用 app 控制机器人，直接声控就可以；“智能性”，这个智能性更像科幻电影或者小说中讲到的“无所不能”。结合家庭场景是可以做到的。“就像亚马逊的 Echo，后面有 Alexa 语音功能。亚马逊也开始做后台通过云端互联网接入，开始使家庭生活的一部分功能通过人工智能方式，机器载体进行延展。未来这可以是家庭服务机器人的方向。”他说。

当然，要想走到下一代家庭机器人，怎么样去打开更多的市场则是一门必修课。科沃斯就这个问题从市场价格和国际化布局视角两个方面做了经验分享。

首先，在定价方面，科沃斯是以技术的应用程度定义价格而不是以是否面向中高端市场定价。“比如说最高端的产品是自主导航类产品，就是应用了无论是 LDS（本地数据共享）基于激光雷达导航算法的产品，或者基于视觉传感模组的产品。”所以与戴森等直接主打高端品牌效应的公司相比，科沃斯产品的价格更亲民，而且也更具性价比。

科沃斯在 2012 年左右开始布局和投入海外市场。目前为止，科沃斯品牌的服务机器人产品海外收入占了全部收入 20% 多。“我们的国际市场目前主要集中在北美、欧洲、亚太区三个大的区域市场。我们希望先从主流海外市场进入，而不是低端海外市。这个品类在海外市场渗透率比中国的渗透率略高。从海外市场人口结构和家庭习惯变更来看也亟待更加智能化的产品。”马建军透露海外市场的需求更为强烈，这也是家庭机器人的机遇。

而谈到上市后被行业密切关注的一举一动情况，马建军则表示科沃斯今后也会更有责任感地去布局：“第一，持续的产品技术提升和产品的表现，这个我相信是持续要做的工作；第二，我们会积极地探索和布局下一代的家用服务机器人所需要的技术和研发的部分，这是上市以后不会停掉且可能会加大力度做的工作。”他说。