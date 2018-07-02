TC 杭州 | 对话盒马鲜生 CTO 王曦若：人人都爱新零售，新零售“新”在哪里？ 专题

TechCrunch 杭州 2018

新零售火到现在已经不新鲜了。

2016 年 10 月，马云在云栖大会上首次提出了新零售概念，并讲到“未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售。”于是，几乎电商都开始称自己为新零售。有人说，大数据 + 零售是新零售，有人说 AI + 零售也叫新零售，还有人说线上与线下结合的才是新零售。那么，新零售的“新”到底新在那里？新零售的未来又在何方？

TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 有幸邀请到阿里巴巴副总裁、盒马鲜生首席技术官王曦若一起来探讨科技如何赋能零售业以及新零售的未来。

王曦若在阿里工作十年之久，一手将天猫从“ 0 ”做到了“ 1 ”，一直从事线上零售业，转身投入到盒马鲜生的线下零售业，伴随着传统零售业一同完成了转变。对于新零售，王曦若有这样的见解：“新零售背后的本质是用互联网的思想和技术，全面重构人、货、场，实现从原产地到消费者，端到端的数字化。对于人，用户线上线下的行为和消费习惯都将数字化储存，通过大数据分析，根据场景给消费者定制化服务。对于货，通过对供应链体系和服务体系的重构，降低成本，提高效率，提供更有保证的货品。对于场，原则是线下与线下分开，消费者不同方式获得相应体验。总结一下，对人、货、场三大要素，基于消费者的体验和供应链全链路做数字化。背后的基础是互联网架构，云技术，大数据，IoT，算法。”

新零售时代，消费者的消费轨迹都需要被记录分析，当“数据”变得越来越臃肿，用经济的眼光看，“数据”应该“固定”下来，这个时候便要用到“云技术”了。王曦若以盒马本身来讲：“盒马本质上背后是一个分布式架构，这个架构和去中心化流量、去中心化的物流体系结合。全链路数字化，盒马的技术从会员、商品、交易、履约、供应链、物流、配送，全领域全面数字化。互联网重构体系，深度重构之后形成了一个新零售操作系统，这个操作系统就是真正和商业高度融合、沉淀出来的零售云。零售云可以助力零售企业升级为新零售，这样的技术是普惠的。”

从数据算法的角度讲，王曦若表示，盒马鲜生实现了供应链全面自动补货，通过算法和数据做的智能预测、销量预测。数据可以记录消费者在各个场景下的画像，通过数据给消费者个性化推荐，从而提高成交率。“举个例子，我们有一个 30 分钟达，30 分钟达的背后，我们从下单配送到消费者的手中每一个链路，做到了实时履约各个状态还有实时库存数据跟踪。这样的体系下，我们通过算法、智能调度，确保 30 分钟及时送到消费者手中，这是通过数据来实现规模化订单履约实例。”王曦若讲道。

而物联网这个目前大热的行业，也是零售业最密切的伙伴之一。王曦若表示，物联网的本质是实现虚拟数字世界和物理世界的全面链接。无论是在消费者体验，还是在供应链和履约、物理链路中，都需要大量物联网智能硬件设备，盒马鲜生已经做了大量的实践来探索。王曦若介绍：“ 举个例子，我们的自助 POS 背后实际上是一个智能硬件设备。这个设备背后对于消费者端，我们相当于消费者的智能导购，做到消费者快速体验交易和结帐。还有电子价签，可以通过云服务做实时变价，让消费者看到线上线下实时同价。”

当前，在科技日益的冲击下，传统零售业也在或主动或被裹挟中转型，大型商超不得不寻求新零售的方式。未来的新零售业态会是如何，从事多年零售业的王曦若也不能断定，但她对未来有自己的看法：“从企业到行业，从流程到数据，从控制到开放，从系统到平台重构的业务，技术和业务充分融合，这是做新零售应该具备的认知。未来会更加开放，数据共享达到资源共享；第二点，我认为数据本身首先需要一个演变的过程，从数据到算法到 AI ，对于数据我们要经历可识别、可定义、可运营到可优化，将来到规模化数据，演变到人工智能时代的到来；第三点，数据时代正刚刚开始，生态还没有形成，云技术、智能硬件、智能芯片、人工智能技术都还在初期。未来的 DT 时代是数字和商业充分融合的时代，这是一个崭新的充满机会和挑战的时代。”