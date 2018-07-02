TC 杭州 | 谁能从这里发现下一个独角兽，这些投资机构有绝招

杭州除了是中国的电商之都，其城市名片上也被盖印上了创新之都的美誉，那么在这块创新的沃土上，谁能更早挖掘到下一个独角兽，让这里诞生下一个阿里巴巴？近水楼台的本土投资机构当然有话要说。在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 的下午场 论坛 上，我们邀请了华旦天使投资董事总经理、湾西加速器创始人张洁女士、天使湾创投创始合伙人庞小伟先生以及盈动资本创始合伙人项建标先生为我们共同描绘属于杭州创新力量的宏伟篇章。

成为独角兽之前的企业有什么共同特质？

华旦天使投资董事总经理、湾西加速器创始人张洁表示：在成为独角兽之前先变成小独角兽，或者先拿到独角兽的一条腿。其实像我们华旦天使在非常早期，一般来讲我们介入到企业就是第一次的外部投资。我记得一位同行说过好像是说天使投资就像是在一堆上幼儿园的小朋友当中选出下一个姚明，希望在他们身上寻找到这个特质，对于我们来讲，每一个不同的基金、不同的投资人有一些惯常偏爱的关注的跑道也好、领域也好，更重要的是人，希望在 CEO 和团队上充满将来把这个事情做成和办大的特质，它就容易变成独角兽。

天使湾创投创始合伙人庞小伟坦言：对我来说，在投一个案子的时候，可能还不大会想这样的问题，像天使湾的阶段是非常早的，独角兽这个事情听上去好像很容易，但是实际上如果真正达到 10 亿美金的估值，营收、利润，在今天中国这个市场上是很具有挑战性的。独角兽的意义对很多的投资机构，比如 A 轮、B 轮的投资机构来说是非常有利益的，因为要达到足够的投资回报倍数。但是对于天使投资来说，1 亿美金的公司也不错。

盈动资本创始合伙人项建标对此有着更为有趣的看法：亚马逊丛林里有一种蟒蛇叫做森然，它寻找猎物的时候就在水草丰美的地方等待，等待猎物——在水多的地方挖井是早期投资人可以做的事情。

从准独角兽到独角兽，投资机构要给予什么样的陪伴帮助？

张洁首先给自己打一个小广告，“我们创投圈或者行业创业圈给我起的花名叫做‘花姐’，华旦投的公司叫做花姐家的 CEO，对于花姐家的 CEO 提供的帮助，其实从一个准独角兽长到一个真正的独角兽，或者未来规模更大的企业，这个过程当中肯定有各种各样困难，领导大家度过这个困难的人就是 CEO。”

“另外一个说法就是企业发展的短板和瓶颈就是 CEO，如果投资机构可以做一些事情，肯定是围绕帮助这个 CEO 去成长或者度过一个具体的难关，因为 CEO 本身背景不一样，有的更年轻更缺乏经验，有的行业经验丰富，有的更加保守，机构首先是在尊重 CEO 所要看到的愿景和往前走的激情的同时，站在他的角度上思考他需要什么样的资源和帮助，提供给他们就可以了，我很鼓励大家出来，CEO 之间可以抱团交流，有的时候不是广播式的给你很多东西，重要的是让他们形成一种强有力的支撑社区。”

庞小伟表示：对于这些创业公司的支持，过去我们天使湾做了 8 年时间，我们在帮助他们后续融资、帮助他们招人，以及在业务上、战略上给予了帮助。但是今天对我来说，最值得做的并不是具体看得见的东西，可能是一些看不见的东西，它是哪些东西呢？

“其实还是一个创业者自身的格局能否长起来、使命愿景能否建立起来的问题，因为有时候可能就是哥几个创业想赚点钱、搞点事、买一套房，但是慢慢的这个企业随着 A 轮、B 轮慢慢往独角兽方向长的时候，这个企业必须要有一些超越个人欲望的东西。另外，他对金钱、权利的看法，在这个事情上是否能够有新的突破，因为随着企业的发展需要容纳更多优秀的人，这个时候需要有分享的精神。还有，自身的学习、迭代的东西，是否能够持续不断的向上。这些东西相比于你帮他介绍投资人、帮助他们招了一个人，其实是不大容易感知得到的。但是事实上这些看不见的地方决定了这个企业能否从一家初创型公司迈向成功的初创公司，或者是一家 IPO 公司，我认为这是非常关键的点。当下天使湾我们在帮助这些初创公司的时候，我们还会提供‘陪伴计划’，是以这样一种方式，这里还是非常复杂的事情，因为本身不可见、不可衡量，也不可转移，内生里要慢慢长出来，这个过程如果真正想把一家企业做大是需要的。”

项建标的观点有所不同：我们早期投钱以后这个企业能够长成什么样，或者这个创始人能够自我进化到什么程度，绝大部分取决于创始人和团队自身，作为我们投资人最重要的一点是不添乱，能够做到不添乱就很重要了，当然有具体的困难来找到我们，我们力所能及肯定能够帮助他们解决。更重要的是我们的 CEO 群体是一个非常重要的资源，比如说像盈动资本盈动汇，他们之间可以产生化学反应、发酵，互相之间的帮助很重要。像是我和 CEO 的交往，更多是精神上的支持，有事交往、聊，我也不知道能够解决什么问题，基本上以精神鼓励为主，这是我们投资机构能够做的事情。

关于对杭州创业生态的感受

项建标对此有话要说：如果还是把杭州的创业生态界定在电商，那这至少是三、五年前的事情了。杭州早就不是这样了，杭州互联网金融就很厉害，7 月 13 日要上市的 51 信用卡，还有挖财、铜板街这一批互联网金融企业在全国也是领先之列。区块链在杭州现在肯定是热点，这样的热点在杭州是不少的，不仅仅是电商，电商可能在早期孕育了杭州，让这个城市获得了互联网和创业创新的这样的基因，但是这个城市现在规模扩大、人口增加以后，已经成为全国人才引入最多的一个城市，这几个因素导致杭州现在整个创业生态非常丰富。

庞小伟也有相似的体会：我们这个创业生态越来越感知不完整，因为球体变得越来越大，我们处在相对中间的人，只能兼顾到一部分。从大的环境来讲，比如说中国未来要复兴，必须要在创新的核心要素上和硅谷有得一拼。杭州可能能够承担这样一个责任，或者是地理环境、政府还是整个创业生态，其实是有这个可能性的。但是杭州还缺一些顶级的 VC，这个可能是需要大家一起去努力。这样一方面有世界级的创业环境，一方面有世界级的投资，就可能真正地把这个城市推到非常高的高度上。

张洁也对杭州创业环节欠缺之处发表了建设性意见，她表示：衡量一个地区的所谓的创业氛围有五要素，有创业者自己、有风险投资机构、有当地的学校、有标杆性的大企业和政府，如果以这五个要素衡量杭州，那么到现在真的已经有很好的基础了。但是另一方面我们也看到了自己的缺陷，比如说其实我们还需要有更多、更优秀的机构。站在我自己的角度上，浙大是很棒的学校，但是我希望杭州有更多更棒的学校建立起来。

“对于机构而言，要学会的是不光投钱，还要真正给予情感上的支持，这样初创企业出来以后就会有更高的几率走下去，走得更长远。其实我认为投资就是创业生态中的第三方服务，我们和律师和其他的媒体，在某种程度上我们都是帮助创业者去摇旗呐喊的人，去和世界上走在最尖端、做得最好的这些小伙伴学习并同场竞技，这样大家的水平就自然提升上来了。”