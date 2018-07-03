三星手机会在未经允许的情况下自动发送照片给随机联系人 新闻

这是一条发给三星手机用户的坏消息——部分三星手机会在未经许可的情况下将相机胶卷中的照片随机发送给你的联系人。正如 Gizmodo 最先发现的那样，用户在 Reddit 和 三星官方论坛 上抱怨这一问题。一用户称他的手机将所有照片都发给了他女朋友。这些消息是通过三星的默认短信应用 Samsung Messages 发送的。据报道，Messages 应用甚至没有提醒用户文件已被发送，许多用户在收到对方消息后才知道他们的照片被发送。

一位三星发言人称“三星已经了解到这些报道”并且公司的技术团队正在进行调查。论坛消息表明 Galaxy S9 和 S9 + 均受到此漏洞影响，但三星的其他手机也存在受影响的可能。

一些用户猜测这个问题与 RCS 消息更新推送有关，包括运营商 T-Mobile，使用该运营商网络的三星用户至少是受影响的群体之一。 T-Mobile 本周刚刚发布了 RCS 更新，从 Galaxy S7/S7 Edge 开始。RCS（富通讯解决方案）能让短信看起来更像是在现在流行的 IM 消息应用中聊天，RCS 具有消息已读提醒功能和“对方正在输入”提醒。 T-Mobile 发言人表示他们“正在与三星一同排查问题”，并称“这不单是 T-Mobile 的问题”。

在问题被完美解决之前，三星手机用户可以撤销 Message 应用的访问存储权限，避免应用再次误发送内容给他人。