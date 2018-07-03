TC 杭州 | 现在的 AI 行业缺质不缺量，来自硅谷的大咖投资人这么说 专题

TechCrunch 杭州 2018

在 龙泉寺贤信法师 在现场与我们分享了佛法、科技如何结合的有趣议题之后，TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 下面的这场论坛演绎了关于硅谷的投资机构是如何看 AI 和机器人的行业关心课题，我们细看下其中有哪些不能错过的干货：

投资这回事，中美之间有什么区别？

首先来自旧金山的 Promus Ventures 合伙人 Gareth Keane 开章明义道：“历史层面来讲有很多不一样，以前都觉得中国的科技是落后的，现在是并跑，有时候中国还会领跑。硅谷有自己的优势，在美国湾区要开一个公司，有能力吸引一些非常好的人才。不同的公司，不同的规格，都是有不同团队。这点来看，中美区别不大。”

AI 是投资的当红辣子鸡

Catalia Health 的 CEO Cory Kidd 从行业的角度坦言：AI 是能解决实际面临问题的方式，首先必须要有专业的知识和人才帮助你。比如医疗领域，要有医疗领域的专家帮助你。它必须要了解病患真正遇到的困难是什么，挑战是什么，要真正去了解。

Techstars 的主席 Ping Wang：“对于 AI 来讲，有时候觉得要有大量上千工程师，才能把这个事情做好，越多越好。但数量不是问题，质量是问题。这个数据到底是不是有用的，质量是不是高的。首先对于初创公司怎么样拿到数据，对于 AI 来讲，质量很重要。我也是来自神经科学的博士，数据有一个限度，过多数据对你来讲也不一定是好事，不要贪多。数据多到一定程度时，反而带来了负面的影响。怎么能用少数而精的数据，帮你达到所要的成果。所以在 AI 的下一个阶段不是量的问题，而是质的问题。”

Promus Ventures 合伙人 Gareth Keane 对此则认为：要了解你的客户、使用者，之前很多人在说这些，到底客户需求是什么，怎么能够把你的东西卖给他们，这是非常重要的。这个对于所有人来讲都是一个学习的曲线，都是一个过程。

除了医疗的应用落地有哪些

Catalia Health 的 CEO Cory Kidd：“既然提到医疗，我们也看到了很多相应的应用。之前也看到了上一个演讲者带来非常有趣的应用，我觉得未来好几年会看到更多的领域和行业，会受到科技的影响。对于其它的产业，比如食品和住宿，这是一个很好的领域。我看到一些公司已经朝这方面发展，比如用 AI 做出更好的汉堡。”

Techstars 的主席 Ping Wang 觉得是在材料方面，比如说更快的交通、更好的食物。更多是让大家物质方面提升幸福感，并不只是物质。