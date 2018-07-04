TC 杭州 | 比特大陆汤炜伟：区块链 + AI，将走向共荣

说到比特大陆，大部分人想到的都是区块链，据悉，全球 70% 的比特币矿机都是由这家公司生产的。然而，为很多人所不知的是，比特大陆也已经转入 AI 芯片领域，并面向市场开发了 BM1680 张量处理器。

总所周知，AI 与区块链都是如今创投圈内最为热门的话题。那么，区块链 + AI 能为行业带来哪些新的机遇？显然，两者皆有涉足的比特大陆最有话语权。

为此，在 7 月 3 日的 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 活动上，我们特别邀请了比特大陆产品战略总监 汤炜伟 ，一起探讨区块链 + AI 的无限未来。

汤炜伟表示，大概在 2015 年左右，此前主做比特币矿机生意的比特大陆发现了另一大金山——人工智能。比特大陆首先意识到 AI 一定是未来的发展趋势，它将替代人类从事那些重复性的工作，并提高自动化水平，提高社会生产效率，它一定会改变世界，未来一定是 AI 的天下；而这就意味着 AI 具有无限市场潜力。

于是，比特大陆便已经开创了除“矿机”之外的第二条发展路径，即全面布局人工智能，到如今，光是人工智能芯片都已经出了第二代。

汤炜伟非常看好区块链 + AI 的前景，“我认为这两个是可以结合的，结合后会带来更多新的应用，从而造福人类。”具体来说，人工智能时代，大数据异常重要，没有大数据就不可能有人工智能，但大数据行业普遍面临的问题就是数据的隐私保护以及安全性，而这个问题正好可以用区块链技术解决。“AI 可以帮助区块链更加智能，而区块链能让 AI 更令人信服，成为更可信的 AI，这两者是相辅相成的。”汤炜伟如此表示。

如今，AI 已经成为比特大陆最重要的业务之一，不过要想做好 AI 却不是一件容易的事。

“首先，雇人就很不容易，人力资源是有限的，而 AI 芯片方面的人才则更加稀缺，尤其是在阿里巴巴、百度、腾讯、Google 在中国雇了很多人之后，想要找到合适的人才就更不容易了。”尽管如此，汤炜伟表示比特大陆目前已经招有员工超过 2000 人，“钱很重要，但我们吸引到这些人才的另一原因则是我们有着共同的梦想和愿景，我们都关注 AI，关注改变未来的科技。”

另外，AI 软件、框架还在不断变化，而且变化速度很快，如何让芯片兼容这些不断变化的软件和算法？这也是 AI 芯片的一个难点。对此，汤炜伟介绍他们正试图利用两套解决方案来解决这个问题，“首先，我们希望找出这些算法的共性，其次，我们也在开发一个框架，这个框架有很高的灵活性，它可以做一些声音、图像的分析。”

当然，对于一家商业公司而言，追求技术的领先性只是一方面，更重要的其实是要将技术落地。关于比特大陆将首先在哪些领域落地自己的 AI 设备，汤炜伟并没有直接回答，但他表示，比特大陆有一个营销团队，他们每天都在和不同的人交流，因此，这个团队不仅了解科技，了解应用，还了解市场，他们会评估自己的芯片是不是可以解决相关场景的问题，并估计投资回报是不是足够好，从而决定在哪些领域落地。

“大的市场，大的应用，而且这个应用可以给人类带来更好的价值，为什么不去做呢。”汤炜伟表示。