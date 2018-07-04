海风教育获超 1 亿美元 C+ 轮融资，好未来、源码资本联合领投 新闻

K12 在线 1 对 1 海风教育 今日宣布完成 C+ 轮融资，融资金额总计超 1 亿美元。本轮融资由好未来、源码资本和某主权基金联合领投，涌铧资本、零一创投等老股东跟投。今年 1 月，海风教育完成 数千万美元 C 轮融资 。

据了解，海风教育注册用户已超过 500 万，新学员环比增长率维持在 50% 以上，老学员续费率保持在 80% 以上。海风教育表示此轮融资将加速用于课程设计和课件内容的自主科研投入、布局线上线下市场渠道的拓展、推动在线教育平台建设、培育新兴教育市场的科技人才。

好未来集团学科产品中心负责人、助理副总裁马江伟表示，“未来，我们希望能够与海风教育在‘互联网+教育’、‘AI+教育’等领域展开更多的探讨与合作，共同提升在线教育的创新力和生命力。”

海风教育创始人兼 CEO 郑文丞透露，“在教师人才梯队建设、教研工作的方向上，双方已展开深度合作。”

海风教育半年内已经在“智能教学+真人教学”双引擎教学系统建设上取得重大突破。3 月和 4 月，海风教育正式推出了其最新重磅研发成果：海风家委会 App、智能学习硬件海风智学派和在线教育首个 AI 教学应用“好望角”，填补了中小学教育 3 大空白，并推出全新的品牌理念——“科技驱动·因材施教”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。