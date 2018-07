爱立信在印度建立 5G 创新实验室 新闻

爱立信日前 宣布 ,公司已经在印度理工学院建立 5G 卓越中心与创新实验室(The Center of Excellence and Innovation Lab for 5G),旨在推动印度 5G 生态发展。

5G 卓越中心与创新实验室目前正使用 3.5GHz 频段展示 5G 波束成形和波束跟踪技术。

“我们希望印度积极参与基于 5G 技术的产品和应用的设计、开发和制造环节,”印度通信部长 Shri Manoj Sinha 表示。

爱立信预计,到 2023 年全球将有 10 亿 5G 用户,首个商用网络将于 2019 年推出,并在 2020 年进行大规模部署。2026 年 5G 给印度市场带来的数字营收规模将达到 273 亿美元。爱立信还表示,电信公司必须提供跨公共安全、健康、能源、公用事业和制造业的服务,以实现这一潜在收入。