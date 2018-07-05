国铁吉讯正式成立，腾讯、中铁和吉利联手为高铁旅客提供 Wi-Fi 服务 新闻

由中国铁路投资有限公司、浙江吉利控股集团与腾讯公司共同组建的国铁吉讯科技有限公司今日正式揭牌成立，该公司将负责向旅客提供包括 Wi-Fi 服务、休闲文化娱乐、新闻资讯、在线点餐、特色电商、联程出行和智慧零售等站车一体化、线上线下协同的出行服务。

腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾表示，中国高铁的“铁粉”正在迅速增长，如果运营好这些 “铁粉”，铁路未来很可能成为中国最大的互联网公司之一。马化腾认为，去年以来，铁路推出了在线选座、互联网订餐、接续换乘、畅行会员、微信支付、微信通知等贴心服务，让越来越多的乘客改变了对铁路的固有印象。

马化腾称，高铁网与互联网的融合，有可能催生出一个开放的数字经济服务平台，让全国各地的民生服务和商业服务都能像 U 盘一样，可以方便快捷地加载进来，让高铁成为各个城市“智慧交通”、“智慧旅游”、“智慧零售”的组成部分。

2008 年，京津城际作为中国首条城际高速铁路正式开通，标志着交通出行走入高铁时代。目前，中国高铁总里程已突破 2.5 万公里。按照交通部规划，到 2020 年中国高速铁路里程达到 3 万公里，覆盖 80% 以上的城区常住人口 100 万以上的城市。

6 月初，腾讯和浙江吉利控股集团有限公司联合 宣布 ，双方组成的联合体成功中标动车网络科技有限公司 49% 股权转让项目，未来将与中国铁路总公司及其相关公司，共同经营铁路增值服务。动车网络成立于 2017 年 12 月 20 日， 是中铁总公司确定的下属企业中唯一经营动车组 Wi-Fi 的企业。