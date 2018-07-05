背靠美团，不差钱的摩拜打算给 2 亿用户们退押金了 新闻

动点科技最新获悉：7 月 5 日起，摩拜单车在全国运营城市宣布免押金战略，覆盖逾 2 亿摩拜用户，北上广等摩拜用户集中的一线城市也在本次全国免押的行列之中，无任何条件限制；同时新用户只须轻松扫码，即可开启骑行旅程。早先，它已经 逐步开始这一计划。

摩拜方面表示：希望通过倡导建立共享单车行业“0 门槛、0 负担、0 条件”的免押金标准，让每个人享受到无“押”力的轻松骑行。不少人认为，无门槛免押是对用户的充分信任，不给用户造成出行负担，对促进公众文明使用、规范停放及培养责任意识有较大助益。

退费的流程上，全部操作须在摩拜 APP 内” 我的钱包” 页面按照提示进行，微信小程序暂不支持退押。摩拜在收到申请后会立即启动退还操作，一般在 2 到 7 个工作日内押金会退回到原支付账户，退完押金后，不影响用户骑行。

还需要注意的是因第三方支付平台的产品设计原因，部分用户可能无法实现自动退押， 针对此类情况，摩拜单车 APP 退押界面会自动提示用户输入本人的转账信息，在核实账户信息无误后进行转账处理。

有问题的用户可以通过摩拜 APP 在线客服或者 400 热线，提供摩拜账户和支付流水号以供客服查询和处理。

记者还从前方获悉：摩拜与美团还共同宣布，摩拜单车扫码入口 7 月 5 日起将出现在美团 APP 首页，与美团提供的 “美食”、“外卖”等主流服务同级，为用户提供了更加完整的闭环消费体验，实现全场景消费体验升级。

那么说到这里，摩拜单车真的免押了，你想好了 299 元怎么花了么？