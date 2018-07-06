苹果向欧亚经济委员会注册新 iPad 和 MacBook，新品终于要来了？ Apple

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据 9to5Mac 报道，苹果已经向欧亚经济委员会（EEC）注册了几款新的 iPad 和 Mac 机型。预计苹果将在未来几个月内推出带有 Face ID、超薄边框以及被拿掉主屏幕按钮的 iPad Pro，还有几款新 MacBook。 苹果提交的文件中包括 5 款新 iPad 和 5 款新 Mac。

在以往的案例中，这些文件仅在新品发布前几周公布。但并非总是如此。

2016 年 8 月，苹果为 iPhone 7、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1 和 AirPods 提交了商标。这 4 款产品中确实在几周后的 9 月秋季新品发布会上亮相。

在 WWDC 2017 之前，类似的注册文件再次在官宣前被公布，文件中的产品包含升级版 Magic Keyboard、新款 MacBook 和 iPad。今年 2 月，苹果注册了新款教育版 iPad，结果你也知道了，这款新 iPad 在 3 月的发布会上登场了。

但这个“良好的记录”在今年 4 月被“打破”了。当时苹果申请了十几款新 iPhone 型号，但后来什么都没发生。不过需要注意的是，注册文件描述的产品运行的是 macOS High Sierra 和 iOS 11 系统，这对于按照常规应该在 9 月发布会亮相的运行最新的 macOS Mojave 和 iOS 12 系统的新品这件事几乎没什么意义……

根据 此前的传闻 ，苹果将推出支持 Face ID、采用窄边框设计、没有主屏幕按键的新 iPad。iPad 产品线的造型已经很久没有变过了，希望苹果能让我们换换口味啊。