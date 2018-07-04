新 iPad 或支持 Face ID；消息称蚂蚁金服 1 亿美元投资雪球网｜早 8 点档 新闻

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TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 于 7 月 3 日结束，点此查看活动专题报道 。

消息称蚂蚁金服 1 亿美元投资雪球网

7 月 3 日晚，雷帝触网 称蚂蚁金服于 3 日向社交投资网站 雪球 投资近 1 亿美元，交易将于近期完成。据知情人士透露，此轮融资中雪球的估值约为 4 亿至 5 亿美元。对此，蚂蚁金服与雪球双方均不予置评。

2014 年 9 月，雪球宣布完成由陈一舟旗下的人人公司领投的 4000 万美元融资。据报道，人人公司在本次交易中大幅减持，但仍保留了少数雪球股权。人人公司对此尚未作出回应。

iOS 12 代码暗示新 iPad 将支持 Face ID

知名开发者 Steven Troughton-Smith 日前在 iOS 12 中 发现 ，苹果即将推出支持 Face ID 面部解锁功能的新 iPad。他发现，苹果在 iOS 12 beta 版中提供可以在 iPad 上部署的 AvatarKit 框架，意味着一款支持 Face ID 的 iPad 正在路上。

上个月，有人在 iOS 12 中发现了 iPad 将支持 Face ID 的证据——在 iOS 12 beta 系统中，iPad 的手势操作发生了一些变化，更加接近于 iPhone X 的操作。比如从屏幕右上角下滑可调出控制中心，从 Dock 栏任何位置往上滑，可返回主屏幕。

华人文化集团公司完成近 100 亿元 A 轮融资

华人文化集团昨日（7 月 3 日）宣布 完成近 100 亿元 A 轮融资 ，融资后估值近 400 亿元。本轮融资由新股东万科集团与阿里巴巴集团、腾讯集团领投，招银国际资本及其他国际知名金融集团跟投。华人文化同时还宣布更名，原“华人文化控股集团（CMC Holdings）”更名为“华人文化集团公司（CMC Inc.）”。

戴尔私有化 5 年后再次上市

据 The Financial Times 报道 ，戴尔将以 220 亿美元的股票收购方式再次上市，公司首席执行官、创始人 Michael Dell 和投资公司 Silver Lake 仍将牢牢地对戴尔进行掌控。

通过发行新股或现金置换的方式收购旗下控股公司 VMware 追踪股票，戴尔将在完成私有化交易 5 年后再次上市。“前所未有的数据增长正在推动 IT 数字时代的发展，”戴尔在关于公司回购的声明中表示，“我们在技术和服务组合方面处于独特地位，能够实现数字、IT、安全和劳动力转型。”

挪威浏览器公司 Opera 提交赴美上市申请

总部位于挪威的浏览器公司 Opera Ltd. 已在美国申请首次公开募股 。根据其 F-1 文件 ，该公司计划筹资 1.15 亿美元。Opera 将在纳斯达克上市，股票代码为 OPRA。

Opera 目前运营用于 PC 的 Web 浏览器和用于手机的 Web 浏览器。在 Android 上，用户可以下载使用 Opera、Opera Mini 和 Opera Touch。在 iOS 上，用户只能使用 Opera Mini。最近，该公司推出了独立的 Opera News 应用。Opera 目前在其移动产品中拥有约 1.82 亿月活跃用户，其桌面浏览器月活跃用户数为 5740 万，Opera News 的 浏览器和独立应用则带来了 9020 万用户。这些用户群之间存在重叠。