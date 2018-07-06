盒马回应不招北京人：“为我们的低级行为道歉”，暂停与涉事第三方的合作
7 月 5 日下午，有用户通过微博发布了多张 聊天截图 ，显示阿里巴巴的新零售业务 盒马鲜生 在北京地区招募员工的过程中区别对待本地户籍的居民。盒马鲜生 7 月 6 日通过官方微博发布 道歉声明 ，表示将暂停与第三方劳务合作伙伴力伟公司的一切合作。
7 月 5 日，一微博用户发布多张聊天截图，内容包括相关招聘人员的一些言论：“北京人我们一律不要”、“北京人有钱，我们用不起”、“公司规定”等。该事件持续在网络发酵。
盒马在 7 月 5 日当晚发布的 回应 中表示，盒马在北京有 22% 的员工是本地人，包括运营、物流、拣货等职位。微博截图中显示的涉事人员“田经理”为第三方劳务合同公司之一力伟的兼职员工，该公司承接盒马部分外包服务工作，并表示，力伟公司招聘人员在工作过程中私自声称“不招北京人”，严重违反了盒马的准则。
7 月 6 日，盒马通过官方微博发布题为《为我们的低级行为道歉》的道歉声明，以下为声明全文：
为我们的低级行为道歉
1、今天我们联系到了当事人，并真诚的希望当事人能接受我们的道歉：对不起，请您原谅。对于因为此事而受伤害的更多人的感情， 我们也在此再说一次：对不起。
2、如果您愿意给我们机会，请再给盒马一次面试的机会。我们保证这是一场公平公正的面 试；这次的行为低级而且愚蠢，但我们的致歉 必须实实在在，是否能得到大家的谅解，我们期待但不奢望。
3、我们不可能也确实从未把地域作为招聘员工的要求。但业务高速的发展，盒马存在管理指导不到位：盒马在北京的部分用工需求，是通过造成本次事件的当事方力伟公司这样的第三方劳务合作伙伴来解决的；在与合作伙伴一起 工作的过程中，导致合作伙伴的工作人员在招 聘过程中私自声称“不招北京人”。
4、 我们将暂停与力伟公司的一切合作，并立刻启动所有合作伙伴的全面梳理排查，规范合作方的行为。我们将立即内部整改，对盒马的招聘和劳务用工工作进行全面梳理检查。
再次向当事人，向所有被此事伤害的北京人， 向盒马所有的用户表示道歉！
2018.7.6