盒马回应不招北京人：“为我们的低级行为道歉”，暂停与涉事第三方的合作

7 月 5 日下午，有用户通过微博发布了多张 聊天截图 ，显示阿里巴巴的新零售业务 盒马鲜生 在北京地区招募员工的过程中区别对待本地户籍的居民。盒马鲜生 7 月 6 日通过官方微博发布 道歉声明 ，表示将暂停与第三方劳务合作伙伴力伟公司的一切合作。

7 月 5 日，一微博用户发布多张聊天截图，内容包括相关招聘人员的一些言论：“北京人我们一律不要”、“北京人有钱，我们用不起”、“公司规定”等。该事件持续在网络发酵。

盒马在 7 月 5 日当晚发布的 回应 中表示，盒马在北京有 22% 的员工是本地人，包括运营、物流、拣货等职位。微博截图中显示的涉事人员“田经理”为第三方劳务合同公司之一力伟的兼职员工，该公司承接盒马部分外包服务工作，并表示，力伟公司招聘人员在工作过程中私自声称“不招北京人”，严重违反了盒马的准则。

7 月 6 日，盒马通过官方微博发布题为《为我们的低级行为道歉》的道歉声明，以下为声明全文：