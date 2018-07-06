MIT 机器人：不用视觉，通过触感也能爬楼梯 新闻

据外媒 THE VERGE 报道，麻省理工学院最新发布的新研究视频显示，该学院研制的 Cheetah 3 猎豹机器人不需要视觉而爬上楼梯台阶。

视频显示，这个 90 磅重的机器人配备了新的算法，即使没有摄像头的帮助也可以躲避障碍物，机器人通过触感来适应整个环境并完成任务。Cheetah 3 猎豹机器人的团队认为过分依赖摄像头可能会减缓反应。“如果它踩到相机看不到的东西怎么办？它会做什么？”麻省理工学院机械工程教授 Sangbae Kim 在新闻发布会上说道，“这就是盲视运动可以起作用的地方。我们不愿意太过依靠机器人的视觉。”

麻省理工学院在新闻发布会上表示，该计划是让机器人能够前往人类无法冒险的地方——比如说进入内部发电厂深入检查。“通过遥控机器人可以更加安全地完成危险，肮脏和困难的工作，”Kim 说。但在这种恶劣环境中，机器人可能无法用摄像头进行观察。比如一个机器人进入被毁坏的日本福岛第一核电站内部搜索残留的核燃料时，所携带的相机就被辐射所摧毁。

机器人的升级包括改善其硬件性能，让它能够伸展和扭曲。其中还引入了新的预测算法，帮助 Cheetah 3 猎豹机器人改变其步态，防止绊倒或摔倒。