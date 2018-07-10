外媒：ofo 将逐步退出澳大利亚市场 新闻

7 月 10 日消息，据澳大利亚媒体报道，共享单车企业 ofo 在一份发给媒体的声明中表示，已经做出了战略决策，将重点关注较为优先的国际市场，并将逐步结束澳大利亚当地的业务。

报道称，ofo 将在接下来的 60 天内，结束在澳大利亚的阿德莱德和悉尼的业务。期间，ofo 将从当地移除自行车，并将其汇合到其仓库中。

据了解，这已经不是第一家败北澳大利亚的共享单车企业了，2018 年早些时候，总部位于新加坡的 oBike 公司就宣布退出墨尔本市场（值得一提的是，这家公司甚至已经退出了大本营新加坡市场）；同样也是在今天，一家名叫 Reddy Go 的澳大利亚本土共享单车企业也宣布将退出市场，告知用户公司正在重组“商业模式，并计划向每个会员免费赠送两辆自行车”。

不过，就连作为共享单车领头羊的 ofo 也要离开了，倒是令人有些意想不到。

据有关媒体报道，共享单车在澳大利亚也遭遇了四处丢弃的待遇，墨尔本市长罗伯特·多伊尔告知公司，他们需要清理街道，或者完全离开这座城市。

另外，虽然共享单车被认为是一种环保健康的出行方式，但澳大利亚群众却并不买账，澳大利亚昆士兰科技大学今年 5 月的一项研究发现，澳大利亚单车共享率为全球最低。在悉尼地区，共享单车平均每日被使用 0.3 次，而其他国家共享单车每日平均使用次数则从 2 到 6 次不等。

或许，这件事也为共享单车的盲目海外扩张敲下了警钟。

不过，ofo 近来自己的日子也并不好过， 有媒体甚至称 ofo 已挪用百亿押金 。