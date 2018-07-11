蜗牛睡眠 App：你那些稀里糊涂的梦话，它都知道 | 创业 初创公司报道

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前不久，明星胡一天让 蜗牛睡眠 App 突然走红于网络。不过，并不是明星洗脑般地宣传蜗牛睡眠，而是蜗牛睡眠可记录梦话的功能意外记录了胡一天“不为人知”的言论，这个音频曝光后引起一波关于胡一天明星人设的热议，顺带让大家的目光聚集到这个有意思的睡眠监测 App。

不过，如果说蜗牛睡眠是依靠这次娱乐新闻走红，它是有点委屈的。毕竟，作为健康睡眠届的“老人”，2015 年就诞生的蜗牛睡眠早已经依靠其独特的魅力收获了大批粉丝及用户。“我们 C 端的用户有近 2000 万人次。”蜗牛睡眠的创始人高嵩说到。

伴随着高强度的工作节奏与社会竞争压力，很多人恨不得一天有 36 个小时连轴转。睡眠质量极速下降成为了当代人群的时代病。这时，“睡眠经济”市场顺势迅速起来，滋生了很多创业机会。据相关数据分析，我国睡眠产业市场容量已经达到千亿人民币的规模。该市场主要由产品和服务构成，产品形态各异，有助眠和检测睡眠的睡眠 App，也有监测或者助眠，治疗失眠的硬件产品，如动点科技之前曾报道过的兆观科技和 舒福德 。

最初，高嵩的创业初衷是想做一个睡眠智能硬件产品。“高效率的睡眠本身就是高频的刚需。所以我们想做一款产品，能够解决睡眠效率问题，而且真正具有高科技的含量。但当时想到既然是智能的硬件，肯定需要一个 App。所以，我们先做了 App。”在高嵩的回忆中，蜗牛睡眠的诞生并没有很有趣的故事。“都是基于市场选择，很多人需要这样一个免费的手机检测软件。“对于曾在 Elitecore，O2Micro 等外企担任高管的高嵩来说，销售、市场营销和管理运营等方面的深厚经验告诉他用户是核心。

高嵩认为，以监测睡眠的 App 为主，就不用所有的智能硬件都去布局，可以选择和其他厂家合作联合给用户提供睡眠的解决方案。据介绍，蜗牛睡眠以加速度传感器和麦克风音频分析方法为主要核心技术，可以实现声音的分析，如识别打呼噜，呼吸暂停，睡眠节律，深度睡眠浅度睡眠等。它从睡前、睡中、睡后给用户提供一个完整的睡眠体验。

入睡前，你打开蜗牛睡眠 App ，点击“开始睡眠”，系统有原创的催眠音乐帮助入睡。据悉，所有音乐均通过上百名志愿者在大型医院的专业睡眠科室进行有效性验证。睡眠中，App 通过自有研发的睡眠监测算法程序，可通过麦克风音频分析记录下用户在睡眠期的所有声音，包括环境噪音、梦话、呼噜声睡后，蜗牛睡眠 App 的智能感知闹钟，能够在用户早晨浅睡阶段，将用户唤醒，而不是粗暴地打扰你的美梦。用户醒来后点击“结束睡眠”，你可以在手机看到睡眠报告，你可以听到梦话、鼾声的录音，查看深睡和浅睡时间等。而且，App 开设了有社交功能的“梦话圈”，你可以在里面分享有趣的记录，也可以和别人互动点赞。

当然，除了有趣的 App，蜗牛睡眠也推出了一系列与软件融合的智能硬件。2016 年 10 月，蜗牛智能枕 1.0 发布，内置蜗牛睡眠的控制器和骨传导耳机，通过无线连接，不需要戴耳机就能聆听催眠曲和音乐，而且重要的是无辐射。不过很多智能硬件都面临着成本的问题，不接地气的价格成为了阻碍产品推广发展的壁垒。蜗牛智能枕 1.0 版 1500 元的价格成为了门槛。不过，今年，价格更亲民的蜗牛智能枕 2.0 上线。在不改变总体体验的前提下，蜗牛睡眠对智能枕 2.0 做了功能上的减法，同时也降低了成本。

通过线上线下的硬件销售渠道和 App 的用户积累，蜗牛睡眠目前已经积累了非常大的睡眠数据量。“全球每天一百多万人在使用我们的产品，我们每天有差不多两个 G 的数据产生。”高嵩透露，除了 C 端用户的累积，蜗牛睡眠也和飞利浦、康瑞思迈和鱼跃医疗合作。接下来，像很多睡眠健康产品的转型路线一样，蜗牛睡眠也会逐步加入医疗级产品队列。

随着睡眠健康市场的发展，很多人进入这个领域，也不乏携带人工智能等新技术加入竞争的。不过，高嵩始终认为技术优势只是一方面：“我们也有自己的人工智能算法，有软硬件的工程师，还有大数据。但是最核心竞争力还是用户对于好产品的认知。”他觉得：”在中国，软硬件很容易就被抄了，没法独家，但是市场占有率和用户的认可度是没法抄的。“简单来说，一个成功的 C 端产品至少可以让别人在选择时优先考虑，这是一门很深的学问。

此外，在 2016 年和 2017 年分别获得 Pre-A 和 A 轮融资的蜗牛睡眠接下来还会继续耕耘，获取更多的用户。“在这个领域里，还算是一片红海。所以找到自己优势然后发挥好接下来大有可为。我们选择了移动互联网战略，亦会坚持。”高嵩说。

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