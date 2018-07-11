水下智能装备公司深之蓝完成 B 轮融资，由源星资本领投 新闻

7 月 11 日，水下智能装备公司 深之蓝 宣布完成了 B 轮融资，本轮融资由由源星资本领投，滨海创投、朗玛峰创投跟投。据悉，今年初，深之蓝宣布完成由山水投资、广东旅控集团、高林资本及智壶投资等几家机构联合投资的 Pre-B 轮融资，截止目前，融资总额累计 2.5 亿元。

资料显示，深之蓝公司成立于 2013 年，从事全系列水下机器人研发、生产和销售。以“探索水下新世界，为人类水下资源的开发保驾护航”为发展愿景，服务领域涉及国防安全、水利水电、刑事侦缉、科研考古、水上运动等各行业。在军事工业领域，深之蓝项目合作的方式为客户提供一站式解决方案，合作过的项目有：贵州东风发电厂项目、山东海底考古项目、西沙永乐龙洞探测项目…

深之蓝自主研发的白鲨 MIX ，为水上运动开辟了新的娱乐方式，深之蓝将“人人皆可潜游”的理念带给大众消费者，实现了向消费市场的进一步转化。2017 年 9 月，“潘家口水库潜水员失踪事件”中，深之蓝水下机器人也为搜寻失联潜水员立下了功劳，获得荣誉。经过 3 年发展，深之蓝完成工业市场、军工市场、商用市场、消费市场的四大版块布局。

据了解，本次融资后，深之蓝将在以下方面扩大投入：持续开发个人消费领域系列化新产品；继续加强海外营销的市场活动和渠道建设；加强军事工业及商用消费产品生产线建设，为急剧增长的市场需求做好充足准备。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。