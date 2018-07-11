小米系券商老虎证券国际完成 5 亿 C 轮融资，估值 10.6 亿美元 新闻

7 月 11 日，美港股券商老虎证券国际（Tiger Brokers）宣布完成超 5 亿 C 轮融资，投后估值 10.6 亿美元，正式跨入独角兽行列。此轮融资投资方包括 PAC（Prospect Avenue Capital）、东方弘泰 ( Orient Hontai Capital )、海松资本 ( Oceanpine Capital ) 等。

资料显示，老虎证券国际成立于 2014 年，是一家专注美港股的互联网券商，曾获 小米 亿元规模投资。依托互联网优势，老虎证券提供覆盖美股、港股、A 股（沪港通）的证券业务。老虎证券国际在 2015 年 7 月推出 Tiger Trade ，由美股这一垂直细分领域切入市场。今年 5 月，老虎证券国际又推出美港股交易 Tiger Trade 的 App，上线 33 个月，平台累计交易额突破 10000 亿。

老虎证券国际从 2017 年中开始持续强化港股业务，一方面推出港股衍生品窝轮、牛熊证交易，另一方面在去年 9 月及今年 3 月两次大降港股佣金至万分之 2.9，并对小额订单免收佣金。数据显示，老虎证券国际在 2016 年和 2017 年全年交易规模分别达到 1200 亿、5000 亿。

据了解，老虎证券国际旗下还拥有美港股线上社区，提供行情、交易、资讯、社交、投资者教育等多方面资讯。据了解，在美股一侧，老虎证券国际提供了搜狗、华米、哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙等中概股的独家申购。

老虎证券国际创始人巫天华表示，本次融资将用于产品及底层技术研发、加强技术人才储备。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。