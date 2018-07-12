爱回收完成新一轮 1.5 亿美元融资，估值超 15 亿美元 新闻

电子产品回收和以旧换新平台爱回收 7 月 12 日宣布，已完成 1.5 亿美元新一轮融资，由老虎环球基金独家领投，京东集团跟投，泰合资本担任独家财务顾问。完成本轮融资后，爱回收估值已经超过 15 亿美元。

这也是迄今为止全球电子产品回收领域最大的单笔融资，爱回收此前已经完成 4 轮共计 1.32 亿美元融资，晨兴资本、京东集团、世界银行旗下 IFC 集团、凯辉中法基金、天图资本及景林资本等知名机构均参与投资。

爱回收创始人、CEO 陈雪峰表示，未来爱回收将持续在用户体验端发力，为全球的 B 端用户打造标准化、精细化、电商化的交易体验。同时，爱回收也将加快在用户信息安全、回收服务感受等层面的优化速度，为 C 端用户提供更便捷、安全、有温度的回收体验。

老虎环球基金董事总经理王鹏飞表示，中国二手手机市场规模在千亿以上，是房产和汽车以外另一个巨大的二手垂直市场。二手电子物品市场在万亿以上，并且已经实现了从发达地区到发展中地区的分层级流动。目前二手电子产品市场缺乏系统化的标准体系和精细化的运营能力，相对粗放和低效。爱回收恰好具有解决这一问题的能力和经验，看好爱回收作为中国市场的领军企业在国际市场取得突破。

公开资料显示，爱回收成立于 2011 年，目前已经拥有自营门店 260 家，合作门店近 10 万家，年交易规模达 40 亿元。爱回收还在近期推出了自助回收机和全球二手电子产品代拍平台 拍机堂 。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。

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