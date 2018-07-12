Magic Leap 首款硬件今年夏季发货，搭载英伟达 Tegra X2 VR & AR

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经过几年的等待，Magic Leap 表示，该公司终于将在今年夏季推出首款硬件产品。此前，Magic Leap 已宣布，Magic Leap One 将于 2018 年发货，但由于该公司后续并未给出任何说明，因此这款产品是否真的会在最后期限前推出仍然有点可疑。

在面向开发者的 Twitch 直播中，Magic Leap 的几名员工介绍了这款增强现实头显的配置细节。该公司表示，这款硬件的“大脑”将是英伟达 Tegra X2 系统。对移动设备来说，这个系统的性能强大。不过，其体积也非常庞大，因此 Magic Leap 需要围绕其开发挂在腰上的单独设备。

目前仍不清楚这款产品的价格。

Magic Leap 此前已透露，尽管是一款移动设备，但 Magic Leap One 将瞄准家庭应用场景。

还有很多疑问有待回答，包括关于显示技术的关键细节，以及设备的视场面积有多大。这款产品将采用手势追踪和实体控制器，此外还将支持眼球追踪。但目前尚不清楚，这些技术会如何整合在一起，以及在多大程度上取决于开发者的偏好。此外，我们还在等待有关电池续航时间的具体信息。

Magic Leap 此前曾多次讨论技术的突破性，但根据视频中的简短演示，目前还不清楚他们解决了哪些重大的软件问题，以及关于“太阳镜”的美学设计，该公司的显示硬件有多大的灵活性。

Magic Leap CEO 罗尼·阿伯维茨（Rony Abovitz）在 Twitter 上透露，本周该公司将发布其他更新，包括另一款尚未发布的产品 Magic Leap Next。

根据 CrunchBase 的数据 ，Magic Leap 已从谷歌、阿里巴巴和安德森-霍洛维茨等多家投资方处完成了至少 23 亿美元的融资。今天，该公司宣布获得 AT&T 的投资，双方也将展开合作 。