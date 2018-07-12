优客工场宣布 3 亿元并购共享办公企业 workingdom 新闻

7 月 12 日，优客工场 宣布以 3 亿元并购上海共享办公企业 Workingdom ，这是 2018 年优客工场完成的第四宗战略并购。

据介绍，战略合并后，优客工场将与 Workingdom 一起共同打造以用户为中心的共享办公平台，夯实共同品牌在长三角地区的产品和服务。优客工场将统一对 workingdom 产品体系进行整理和升级。

Workingdom 成立于 2016 年，由知名企业永柏联投、前海垠壹、琦淮实业等共同发起，致力于打破工作与生活的边界，围绕办公、居住、消费三大场景开展业务，打造集物理终端、服务平台、内容生产、资源整合四大版块为一体的办公场景服务生态。其深耕上海区域，目前拥有 8 个共享空间项目，体量超过 11000 方，服务企业近 200 家。

优客工场表示，借助 Workingdom 产品线的深度整合，通过规模化运营管理，不仅在共享办公空间布局上更加完整，更可以迅速提升针对企业用户的服务能力。双方整合优质资源，品牌互补，最大限度释放协同价值，为用户提供更多的产品线选择，更全的平台服务支持，更广的全国网络，更人性化的办公体验。

目前，优客工场在北京、深圳、成都、武汉等 35 座城市布局了 160 个共享办公空间。据悉，优客工场其他的整合并购还在进行中。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。