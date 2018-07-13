小睡眠：风声雨声读书声，哪个催眠选哪个 | 创业 初创公司报道

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在现代健康养生的潮流中，人们有形形色色的折腾方法。然而对于保证健康最基本的需求——睡眠，很多人却难以保证。生活的情绪，工作的压力让很多人在寂静的凌晨依旧瞪大双眼，难以入眠。2017 年时，中国睡眠研究会报告曾称，中国成年人失眠率达到 38%。这么多的人睡不着，怎么办？

小睡眠应运而生。小睡眠是预防性心理服务平台“ 心潮科技 ”推出的一款基于心理学，借助白噪音减压促眠的手机助眠应用，有微信小程序和 App 两种。它囊括了一千多条原创音频，还提供 3D 环绕，倍速调节等作用，使得氛围音更为逼真。

说起关于睡眠的产品，也许很多人对很多智能睡眠硬件了解更多。睡眠市场由智能硬件和软件构成，产品功能主要由几类：助眠、监测睡眠、医疗级治疗睡眠相关疾病。其中，监测睡眠的智能硬件差不多占据睡眠市场的半壁江山，如动点科技之前曾报道过的 兆观科技 、 舒福德 等。

其实对于改善睡眠质量，似乎像智能床垫、枕头等让人更容易理解产品功能。那么，小睡眠为什么会做纯粹的互联网睡眠产品服务呢？创始人邹邹表示小睡眠有自己的一套对于市场的认识，她从三个方面解释：

一是市场痛点。现在市场上的确有很多做睡眠质量监测的产品，但是往往是给了用户监测报告以后就没有下文了。“用户看了报告以后完全不知道该做什么。”邹邹说，“这是传统的智能硬件睡眠公司不能解决的空白市场，因为他们更多的是硬件的基因，而我们的团队是基于移动互联网+心理学的基因。”

二是市场需求。小睡眠的目标用户群体不是睡眠障碍群体，不是需要看医生吃药的群体，而是日常受睡眠困扰的群体，比如因为环境噪音，或者因为情绪心情影响不能入眠的人。“这是一个非常大众化的需求市场，它比起睡眠障碍市场更加普遍。”邹邹说。

三是睡眠的仪式感。绝大部分人都有过这样的经历：11 点已经躺在床上准备睡觉，但可能刷一会儿微博就已经两三点了。“这部分群体的人其实是挺焦虑的，他们一方面被教育晚睡对身体不好，一方面也没有时间意识。这是现代人的特点。”邹邹表示考虑到这个独特的因素，小睡眠希望通过手机应用的方式让用户借助小睡眠建立一个睡眠仪式。“大家打开小睡眠就会给心理暗示自己该睡觉了。”她说。

那么揭开小睡眠的神秘面纱，它到底有什么神奇的地方？首先你可以在微信小程序里或者 App 里打开小睡眠。其中有三个功能模块：一个是白噪音模块，它的波形是特定的稳定波形，对用户有安抚心情的作用；二是自然音模块，如鸟叫声，雨声，火车鸣笛声等；三是心理咨询师录制的声音，主要针对比较严重的睡眠困扰。这些音频都是小睡眠根据心理学专业知识原创录制的，你可以选择能催眠你的音频，当然如果你的“要求”比较高，也可以在 App 里组合自己的音频，满足个性化需求。用户也可以在应用上分享自己的原创音频。“如有的异地恋女性想要听着另一半的呼噜声或者心跳声睡眠，她在 App 上就可以营造这种氛围。”邹邹提到一个很有意思的案例。“我们了解到很多非常有意思的用户个性化需求，所以，这个自己组合音频的功能很重要。”她说。

当然，如意你有选择困难症，或者需要一些指导。你可以在 App 上进入到“小实验室”的功能，然后将手指贴着手机摄像头。通过 PPG（用光电容积描记）技术，摄像头可以将你的生理状态如血液的流量来监测你的压力和紧张程度，然后推荐合适的音频，再反馈看你对这个音频的反映如何。这个监测过程会持续一分钟左右。“这个应用除了睡眠场景还有工作场景，主要是帮助人们专注。”邹邹说。

从 2017 年上线以来，小睡眠 App 和小程序已经累计 3000 多万的用户。“这两个产品的日活量接近 200 万。但我们觉得现在量级离真正的睡眠市场的量级还是很远的。”邹邹说。互联网产品需要积累流量，但是其问题就是获客成本较高，这对于创业公司来说是一个很头疼的问题。不过，这个问题似乎并没有困扰小睡眠。“一方面，我们有在融资，资金方面比较充裕。另外一方面其实我们团队非常擅长做流量，可以把流量成本做到非常低，这也是我们的核心竞争力。”据邹邹透露，心潮科技已经完成两轮融资，分别是海康威视的创始人龚虹嘉的 500 万天使和广州基金的 2000 万 A 轮融资。而团队方面，则是集计算机、心理学、医学技能为一身的邹邹带领了一群在互联网行业摸爬滚打多年的团队一起战斗。

不过，对于邹邹来说，无论是融资还是低成本的获客能力都不足以让她松懈。毕竟对于一个企业来说，合理的商业模式才是长久发展之道。目前小睡眠面向 C 端用户全部免费，其商业模式主要源于硬件厂商的合作。如与华为等手机厂商和智能音箱厂商合作，给他们提供赋能服务。“我们会和大厂商一起向用户收增值服务费，主要是内容的变现。另外一种是小厂商合作，直接收取授权费用。”不过邹邹希望接下来的变现方向更多的强调内容付费和广告收入。“我们可以为智能睡眠硬件产品或相关诊所导流。”她说。

“我们这一年多的自然用户增长量可以体现这个市场是大有可为的。睡眠场景自带流量红利，但如果你从硬件来切入市场的话，可能感受不到流量红利，所以我觉得从 App 来切入是一个获取睡眠经济流量红利的快捷方式。”邹邹说。

题图来源：123RF