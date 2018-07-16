社交投资网站雪球完成 1.2 亿美元 D 轮融资，蚂蚁金服加入战略投资 新闻

社交投资网站 雪球 今日宣布完成 1.2 亿美元 D 轮融资，蚂蚁金服是本轮新加入的战略投资方。本月初， 有消息称 蚂蚁金服向雪球投资近 1 亿美元，知情人士透露，此轮融资中雪球的估值约为 4 亿至 5 亿美元。

雪球创始人兼 CEO 方三文表示：“本轮融资将主要用于社区及交易系统的产品研发和优秀人才的招募，进一步改善雪球的投资交流体验，并给用户提供跨市场、多品类的股票基金交易服务。”

蚂蚁金服财富事业群资深总监胡晓东表示：“此次完成 D 轮融资后，雪球将与蚂蚁金服展开各项合作，为用户提供不仅限于‘买卖’ ，而是更多前、中、后全生命周期式陪伴式服务。让理财服务走向大众化、平民化，特别是让年轻的用户树立正确的理财观念，强化风险防范意识，明明白白理财。最终，实现用户、蚂蚁和雪球的三赢。”

雪球上一轮融资是 2014 年人人公司领投的 4000 万美元 C 轮融资 。

雪球成立于 2010 年，用户可以在雪球关注股票及基金，查看沪深、港、美股票的实时行情，也可以关注各类投资者进行投资见解的交流等。

2013 年 5 月，雪球获得来自晨兴资本、红杉中国的 1000 万美元 B 轮融资。据了解，雪球月均活跃用户数已达 1200 万。

题图：123RF

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。