苹果表示不会为旧机型更换最新的 MacBook Pro 蝴蝶键盘 Apple

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苹果上周推出了 新款 MacBook Pro，一同到来的还有打字时更安静的第三代蝴蝶键盘，但根据 MacRumors 的报道，苹果表示不会为需要更换键盘的旧款 MacBook 和 MacBook Pro 用户换上最新的蝴蝶键盘。

在一份声明中，苹果称最新的键盘是 2018 年款 MacBook Pro 的独家，所以如果你打算带着你的笔记本电脑去维修，不要指望换上最新一代键盘——除非你买一台最新的。

苹果在 2015 年为当时的新款 MacBook 换上了蝴蝶键盘，但一路用过来（包括后来换上新键盘的 MacBook Pro），有不少用户反映打字体验不佳，甚至会出现字符重复、输入无效和按键卡住的情况。针对这些问题，苹果上个月推出了 免费维修计划 ，为符合条件的 MacBook 和 MacBook Pro 更换键盘。

不过苹果没有说明造成这类问题的原因，有用户自行检测后推测，可能是由第二代蝴蝶键帽下面的灰尘和残渣碎片导致的。

新款 MacBook Pro 公布后不久，iFixit 就对其进行了拆解，结果发现新一代键盘的蝴蝶型按键机构和键帽之间多了一圈硅胶薄膜。有猜测认为苹果这么做是为了让打字变得更安静，但苹果目前还没有对此做说明。所以不知道这一圈圈硅胶薄膜的存在是为了抵挡灰尘还是降低敲击时的音量。