爱立信第二财季：亏损扩大但毛利率提升，当季裁员 2000 人 新闻

据 REUTERS 报道 ，7 月 18 日，瑞典电信设备公司 爱立信 发布的第二财季业绩显示，相比去年爱立信同季度净亏损增加，不过，该公司的毛利率有所提升。爱立信当季裁员 2000 多人，使得该公司自去年第二季度开始裁员计划以来的裁员总数达到 2.05 万人。

据了解，爱立信第二财季净亏损从去年同期的 4.57 亿瑞典克朗增加到 18 亿瑞典克朗（约合 2.041 亿美元）。营收则下滑 1% ，至 498.1 亿瑞典克朗。分析师平均预计该公司当季净亏损 2.61 亿瑞典克朗，营收为 482.5 亿瑞典克朗。不过，尽管为了 迎接 5G 时代 而加大网络部门的投资，该部门的利润率却有所改善。当季毛利率从去年同期的 29.1% 增加到 34.8 %，运营利润率则从-1.1% 提升到 0.3%。

爱立信称，其已经完成 100 亿瑞典克朗的成本压缩计划，这将开始体现在该公司的盈利中，主要是通过降低服务交付成本和普通成本来实现。该公司还表示，其无线接入网络设备市场在 2018 年仍然预计将下滑 2%，而重组费用仍然预计在 50 亿至 70 亿瑞典克朗之间。

爱立信公司 CEO Borje Ekholm 表示，爱立信仍将执行专注的商业战略，并且按部就班地向 2020 年实现至少 10% 的运营利润目标挺进。

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