猎豹移动发布小豹 AI 翻译棒，首发尝鲜价仅 149 元 新闻

近来，细心的朋友可能会发现，猎豹移动开始越来越多地关注人工智能了。今年 3 月， 猎豹移动就一口气发布了 5 款机器人产品 。而现在，猎豹移动人工智能矩阵再添一新成员——小豹 AI 翻译棒。

据了解，目前市面上已经有了非常多的翻译宝类产品，包括科大讯飞、搜狗、百度、小米等公司都已纷纷入局。猎豹移动作为后来者，想要取得好成绩，自然也需要打造出自己的特色。

猎豹移动董事长兼 CEO 傅盛 认为，小豹 AI 翻译棒具有好看、便携、易用、耐用四大亮点。

具体来说，与同类翻译宝产品一般都具有两个录音按钮（比如一个按钮负责英文翻译为中文，另一个负责将中文翻译成英文，以此类推）不同，小豹 AI 翻译棒上只有一个录音按钮。傅盛介绍，小豹 AI 翻译棒会自动识别用户说的是哪种语言，并将之翻译成设定好的另一种语言。据悉，在语种支持方面，小豹 AI 翻译棒目前主要支持中英、中日、中韩互译，据称可以满足国人 75% 出境游需求。

而且值得一提的是，在翻译引擎方面，傅盛表示小豹 AI 翻译棒主要采用了旗下公司猎户星空以及微软的引擎，采用了双引擎策略，可随用户使用的语种切换。傅盛认为微软在小语种支持方面积累更深。

续航方面，傅盛介绍小豹 AI 翻译棒待机时间可达 180 天，而连续使用时间也可达到 24 小时。

另外，在重量方面，小豹 AI 翻译棒仅重 45 克，35*136mm 的尺寸也很小巧。

最后，关于价格，小豹 AI 翻译棒官方售价 299 元，不过，首发尝鲜价仅 149 元，限量 1 万台。