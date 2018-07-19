康宁的最新一代大猩猩玻璃能让你的手机从 15 次跌落中存活 新闻

对于“手不听使唤”的用户来说，这是一条好消息。康宁日前推出了其无处不在的智能手机包装材料的最新版本——更耐用、更坚固的 大猩猩玻璃 6（Gorilla Glass 6）。

根据康宁的说法，“平均而言，在实验室测试中，大猩猩玻璃 6 从 1 米处跌落至粗糙表面可“幸存”15 次，比大猩猩玻璃 5 强两倍”。 而在相同的测试条件下，其他品牌的玻璃面板，在例如碱石灰和硅铝酸盐等表面跌落，在第一次落下后就出现了损伤。

随着越来越多的手机（包括 iPhone）拥抱无线充电技术，玻璃后盖正成为智能手机的主流设计方案。因此，许多手机厂商在手机的前后都采用大猩猩玻璃。

在许多手机上，我们看到制造商在手机正反两面采用不同代的大猩猩玻璃。有时考虑的是价格问题，但更多情况下，不同版本的大猩猩玻璃有不同的优势——一些能更好地应对高处跌落问题，另一些则是更耐刮擦。大猩猩玻璃 6 的耐刮擦能力和前几代大致相同，有点可惜。

有了大猩猩玻璃 6，希望你我的手机会变得更坚强。

康宁正在向手机制造商供应最新版玻璃材料，厂商将大猩猩玻璃 6 应用在产品之上还需要数月时间。