滴滴出行和软银通过合资公司进军日本出租车打车市场 新闻

在 获得 Booking Holdings 5 亿美元战略投资 两天后，滴滴出行继续进行国际扩张，这次的目的地是日本。

滴滴新的日本子公司是其与软银集团的合资企业。软银是滴滴出行的长期投资者。新的合资公司目前已经正式开始运营。

滴滴计划从今年秋季开始在大阪、京都、福冈、东京和日本的其他主要城市为乘客、司机和出租车运营商提供服务。滴滴表示，其在中国大陆和香港地区的用户将能够通过滴滴应用在日本使用即将推出的出租车预约服务。

滴滴出行总裁柳青表示：“滴滴相信人工智能技术上的创新能为出租车行业和公共交通产业带来新的发展。我们期待着与交通界伙伴展开广泛的合作， 为日本和亚洲的智慧城市建设做出贡献。”

软银公司总裁兼首席执行官宫内谦表示：“我很高兴以成立合资公司的方式将滴滴最先进的人工智能交通平台及服务引入日本市场。凭借滴滴卓越的创新能力以及软银广泛的业务基础和发达的网络覆盖，我相信合资公司会为日本的消费者及出租车公司创造新的价值。”

日本是全球第三大出租车市场，滴滴表示日本“拥有巨大的在线出租车市场潜力。”滴滴希望合资公司能借力 2020 年东京奥运会，帮助出租车行业把握增长机会。

题图：123RF