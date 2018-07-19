惠普推出第四代 Z 系列工作站：不止性能大提升，还有安全性和可定制化程度 新闻

PC 世界中近来 好戏连连 ，惠普公司今天推出了全新惠普 Z 系列工作站，系列包括有：HP Z2 Mini、HP Z2 Small Form Factor 和 HP Z2 Tower，及 HP EliteDesk 800 工作站版。据了解，Z 系列是面向全球产品设计师、建筑师、创意专业人士、OEM、教育工作者及财务和办公室人群推出了的入门级工作站。

惠普全球工作站产品管理和 GTM 副总裁 Carol Hess 表示：“我们听到来自创意专业人士和其他高级用户最强烈的呼声，就是想要一款专为他们需求设计的高性能电脑。我们的全新惠普 Z 系列工作站组合提供了功能强劲的入门级工作站完美迎合这一需求。”

软件方面——全新惠普入门级工作站系列借助业界独创的自我修复 BIOS 和独特的惠普端点安全控制器，内置的端到端惠普安全服务——即使恶意软件试图关闭重要程序，HP Sure Start Gen41 和 HP Sure Run2 等硬件增强型安全解决方案也可确保其正常运行，为确保用家的工作数据和内容安全提供最后一层屏障。

硬件方面的更新不一而同，我们分别来看：



HP Z2 Mini G4 工作站胜在小巧玲珑（总体积为 2.7 升）的外形，与上一代 HP Z2 Mini 工作站相比，加持有 NVIDIA® Quadro® P600/NVIDIA Quadro P1000 GPU 的它在显卡性能上提高了一倍。此外，HP Z2 Mini G4 工作站还提供了 AMD Radeon Pro™ WX4150 显卡选件。并拥有超静音设计。

HP Z2 G4 Small Form Factor 工作站比上一代产品性能提升了 50%。造就其成为全球最强大的纤小型工作站之一。HP Z2 SFF 将定制化水平提升到了全新高度，借助可定制的机架安装支架配件，用户最多可将 56 台 HP Z2 Mini G4 工作站安装到标准的 42U 机架中，可灵活支持用户在交易柜台还是在车间和数据中心自由打造理想的办公空间；扩展性层面上其灵活的 I/O 选项可释放宝贵的 PCIe 插槽，为传统或专用设备及不断变化的显示需求提供定制服务。



HP Z2 Tower G4 工作站采用了前置和后置把手的全新设计，使用户可轻松自如地来回挪动系统，并且其体积较上一代产品缩小了 13%，显卡性能提升了超过 60%， 专门为处理要求苛刻的 3D 项目、BIM 和渲染等复杂工作流而设计。

HP EliteDesk 800 工作站版是一款加持了 SolidWorks 和 AutoCAD 认证的商用台式机，专为 2D/3D 设计和制图而设计，这款工作站还针对领先 VR 引擎进行了优化，可通过 NVIDIA GeForce® GTX 1080 帮助 VR 开发人员将虚拟内容转变为现实并且具备强大的可扩展性。