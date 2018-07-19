2018 款 MacBook Pro 陪我的这几天 Apple

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本文为动点科技/TechCrunch 中国独家稿件。未经允许，禁止转载。

对于硬件评测，我认为最重要的是让新设备尽可能融入你的日常生活中，最好能把它作为主力机使用一段时间，这样得到的才是最真实、最日常的使用体验。

而且，你只有通过这种方法才能发现某些细微的差别。当然，在大多数情况下，说起来容易做起来难。按照现在厂商推出硬件产品的频次，每隔一段时间换一台主力手机或者电脑并不像听起来那么酷，尤其是涉及到多个不同的操作系统。

然而，作为一个长期 MacBook Pro 用户，我觉得新一代产品用起来方便多了。虽然从美学角度来看，我手里的新款并没有任何变化。在我看来，除了配备更加安静的键盘以及集成 Siri 之外， 2018 年款 MacBook Pro 没有太多的东西给人 眼前 一亮的感觉。那是因为，我不是苹果这次升级的目标人群。我以写作为生，大部分工作用一台 Apple IIe 就能轻松搞定（请不要告诉我们的 IT 部门哦）。

这次升级完全是针对一个截然不同的用户群：专业创意人员。长期以来，这些人一直被认为是 Mac 生态系统的核心用户群。当然，根据苹果公司的估计，专业创意人员只占 Mac 用户总量的 15% 左右，但他们是使用这些电脑来进行艺术创作的人。正因如此，苹果必须要设法吸引这个有影响力的群体。

然而，近年来，一些直言不讳的评论者指责该公司对那项关键的技术演示不够重视。苹果似乎更为重视以平民化的方式来开发技术。像 Final Cut X 这样的专业软件的简化，以及看似对 Mac Pro 的放弃，都被视为不务正业。

这也是近年来苹果第一次与包括微软在内的公司激烈争夺专业创意人员的内心与思想。通过推出高端 Surface 产品线，微软也开始专注于吸引专业创意人员。

实际上，在过去的两年里，苹果一直在反击。该公司一反常态地公开了 Mac Pro 产品线的情况，这条产品线一直在设计上进行根本性的重构。在此期间，苹果发布了 iMac Pro，为 macOS 添加了一系列新功能，旨在为专业创意人员服务。

新款 MacBook Pro 就是这一趋势的延续；外形上没有什么变化，变化主要体现在内部。但是，这些功能非常强大的设备都是围绕一个理念──我们不必为了便携而放弃性能……等等，可能也得放弃一点儿──不过在你需要做大量图形处理的时候，随时可以外接 GPU，这样电脑就可以执行虚拟现实（VR）和其他狂吃电脑的任务了。

新款 MacBook Pro 的售价最高达到 51352 元，比我们去年购买的超级皇帝版 MacBook Pro 的价格还要高出一大截。然而，对于我们一般人来说，新款 MacBook Pro 的起售价基本没变，13 英寸型号的价格是 14188 元（17 款起售 14288 元，消费税调降 100 元，后同），15 英寸型号是 18688 元（17 款 18888 元）。

键盘安静些许

新款 MacBook Pro 的键盘出现了一些变化。首先，正如许多人最初所指出的那样，苹果在这方面并没有作出根本性改变——他们只是让打字的声音降低了一些。鉴于过去几个月这一领域所发生的各种变化，对于许多人来说，这确实是一个惊喜。毕竟，如果苹果想要寻求以新思路来升级这一技术的话，此处的改变不是一个根本性变革吗？

有两件事值得探讨。首先，直到最近这一领域才有一些问题（和诉讼）开始真正变得越来越严重。今年 5 月，出现了第一起大规模集体诉讼。硬件迭代迟缓，对于拥有大量用户的大公司来说尤其如此。毕竟，你想要把事情做好——尤其是在纠正一个已知问题的时候。而几个月的前置期（lead time）显然是不够的。

其次，苹果表示，键盘出现故障的情况其实很少。我愿相信这是事实，虽然互联网确实具有夸大这些问题的倾向。尽管如此，苹果似乎正在酝酿更好的解决方案。

该公司还会指出，尽管存在一些问题，但许多用户还是喜欢新键盘的。根据这一消息正式宣布后我们内部进行的多次讨论，我可以明确告诉大家，TechCrunch 员工们的反应确是如此。

在二代产品中，情况变得更好了，我越来越习惯在它上面打字了。我一开始还不喜欢它，但我想说的是，现在我一点儿也不讨厌这种键盘了。

除了内部结构，键程也是一样的。如果你因为键程问题而不喜欢 MacBook Pro 键盘，那么抱歉，这次你不走运啦。 早前的拆解发现 ，新款 MacBook Pro 键盘切换键最上面加入一层薄薄的有机硅隔膜，用来防止灰尘和食物颗粒之类的东西进入键盘内部。我的键盘内部曾经卡了点小东西，结果整个键盘都无法使用了。

在我看来，这并不像灌装气体的爆炸，是无法控制的，但很显然并不是每个人在这方面都那么幸运。键盘声音变小和更具弹力的感觉就好像是一件从天而降的乐事，但是我们的确很喜欢。

这是我们上手这一系统之后写的 一篇长稿 。我们此次邀请 Anthony Ha 这位连续 5 年的 TechCrunch“打字啪啪啪世界冠军”来试一试新旧键盘的感觉。即便打字暴力如 Anthony，新旧键盘之间的差别还是很明显。

当然，新按键并不是一点声音都没有，但它让你被赶出图书馆的可能性降低了很多。实际上新旧键盘的分贝差别并不大，但是老键盘那种不连贯的咔嗒声在新键盘上被淡化了，不再是那么的刺耳，这样一来，键盘声音就变小了。

对于那些关注这些事情的人来说，还有一点值得注意：键帽颜色相比前代产品稍微淡了一些。我一开始认为我为之疯狂了，但这下你们也会懂了。我的意思是说，我仍然认为自己正在失去理智，但原因与键盘无关。

硬件配置

在送测机的硬件配置上，苹果没有丝毫的保留。这款机型配备：

2.9GHz 英特尔酷睿 i9 处理器

32 GB DDR4 内存

Radeon Pro 560X

4TB 固态硬盘（可选）

根据苹果官网上提供的配置，我手头这款 15 英寸 MacBook Pro 的售价高达 51352 元，按照我的理解，这与旧金山一居室小型公寓的月租金大致相同。值得注意的是，正是固态硬盘将新款 15 英寸 MacBook Pro 的成本推向了一个高点。这比出厂时默认的 512GB 固态硬盘的版本高出 21000 多元。

对于绝大多数用户来说，他们可能并不需要 4TB 那么大的固态硬盘。但这些配置恰恰说明，只要你有需要，苹果就能给你。另一方面，MacBook Pro 终于引入了 DDR4，所以苹果能够将内存上限提升至 32GB。当然，这一改进确实会对续航带来不利影响，所以他们些许增加了电池尺寸和功率。

苹果表示，新款 15 英寸 MacBook Pro 在测试时的续航时间约为 10 小时。我承认，我在评测过程中设定的条件比苹果的标准化测试方法要苛刻一些：在日常使用中，我会在 Skype 上面录制播客，一边工作或浏览网页（我发誓这是我工作的一部分），一边听音乐，使得电池使用时间比标准续航时间少了好几小时。

至于处理器性能，苹果此次没有“和稀泥”。在 Geekbench 4 跑分测试中，单核的分数达到惊人的 5540，在多核测试中的分数为 23345。在 Geekbench 自己对高端 15 英寸 MacBook Pro 版本的跑分测试中，它得到了类似结果，虽然分数略低一些。Geekbench 创始人约翰·普尔（John Poole）在测试报告中 写道 ：

“对于 15 英寸型号，单核性能提升 12-15%，多核性能提升 39-46%。由于 2017 年机型和 2018 年机型的处理器架构没有发生显著变化，因此处理器性能的提升是由于更高的 Turbo Boost 频率以及更多的内核和 DDR4 内存。”

2018 年款 MacBook Pro 是自 2011 年 MacBook Pro 配备四核处理器以来最重大的升级，至少在性能方面是如此。

总体来说，2018 年款 MacBook Pro 相比 2017 年款有了重大升级。虽然个别性能会因众多不同的主题而有所不同，但毫无疑问这些都是强大的机型。

Hey Siri

尽管增加 Hey Siri 呼唤功能并没什么大用，但它仍然显得举足轻重——甚至超出了 MacBook Pro 本身，这显示了苹果更大的野心。就像谷歌的智能语音助理一样，Siri 也是“移动为先”的典范。

不过，苹果的语音助手始终致力于打造一个更广泛的语义搜索生态系统，旨在帮助该公司根据用户个体需求量身定制其产品。随着 HomePod 在去年的推出，我们已经看到了苹果的这种思路。HomePod 是苹果进军异常火爆的智能音箱世界的高端产品，这也是该公司常用的一种手段。

Siri 自 2016 年底随 Sierra 推出以来，这是免提式语音交互第一次登陆笔电端。苹果表示，正是在 iMac Pro 上面推出的 T2 帮助实现了这一功能，而这也只是该公司给其专有芯片增加的众多特性之一。

Hey Siri 的配置在首次激活时就可设置。如果你喜欢用胶带封住前置摄像头，当然可以选择禁用“Hey Siri”。另外你也可以进入“系统偏好设置”，勾去“Listen for ‘Hey Siri’”一项，随时取消。

Hey Siri 在 macOS 上面的安装过程与 iOS 上面大致相同。系统会提示你说几个短语，让人工智能熟悉你的声音。设备交互的功能类似于其他智能助理硬件生态系统。从你说出“Hey Siri”那一刻起，iPhone/Mac/HomePod 之类的苹果设备就可以相互沟通，而且优先处理那些听得最清楚的设备（可能也是最近的）或是最近刚刚用过的设备的请求。

为了在桌面端进行测试，我最终还是在手机上禁用了该功能，因为在许多情况下，都是手机先收到“Hey Siri”请求，或者是 Siri 同时出现在手机和桌面端，然后在那个没有被优先排序的设备上消失了。如果你把手机的 Hey Siri 关掉，桌面版的响应速度就非常快。

所有这一切都引出了一个关键问题：桌面智能助手最终会非常有用吗？语音功能的主要驱动力是能够释放用户的双手，让他们不必再输入。不过，如果你靠得 Siri 非常近，以便让它听清你的声音，那意味着你已经把手放在键盘上或键盘附近了。

在这里，多任务似乎是最主要的使用实例。例如，你正在打字并想知道天气状况或是电影放映时间，你绝对可以那样做。你还可以询问体育赛事比分——虽然有时候你可能需要重复问一个问题，但是“昨天奥克兰赢了吗？”这个问题让我得到了自己想要的答案——它给出了一个标准回答，“在湾区大桥大战（Bay Bridge Series）中，‘奥克兰运动家队’以 4 比 3 的比分战胜了‘旧金山巨人队’”。

“Hey Siri”，赢了就是赢了，对吧？

多媒体功能似乎是最合乎逻辑的应用场景之一，但在这里的应用仍然很有限。Siri 会在 Apple Music 中找到并播放内容，但要它在 Spotify 上播放某些内容，这就不行了——你会得到一个 Apple Music 链接和维基百科条目。Siri 知道应该将黄油涂在面包的哪一面。要求 Siri 去播放电影，它会承认自己真的做不到。

当然，Siri 以后会有更多的功能。但就目前而言，桌面版 Siri 更多只是一个很不错的补充，而不是必要的功能。

True Tone

与 Siri 一样，True Tone 在设置过程中也可以选择性加入。你可以从一开始打开并关闭它，我建议你进行这种操作，因为只有这样你才知道自己正在做什么。而且，与 Siri 一样，如果它不符合你的喜好，你可以随时在事后重新进入设置界面进行调整。点击“选项”和明亮的 Touch Bar 图标，也可以帮助你做到这一点。

True Tone 最早在 iPad Pro 上亮相，后来推广到其他新 iOS 设备。这种效果利用光传感器（对 Mac 来说是全新的）来确定周围环境的颜色和亮度。苹果电脑很早以前就有亮度检测功能，而 True Tone 只是这一功能的更先进版本。

如果你摆弄过相机（在大多数情况下甚至是手机上的摄像头），你就会意识到白平衡的重要性。当你进入不同的灯光场景时，白平衡可以给物体带来奇特的色彩。在感知让图像实现逼真再现的对比度时，这一点显得至关重要。

对于我们大多数人而言，这是一个很不错的功能，但对于工作中依赖 MacBook 的摄影师、视频制作人员和设计师来说，这项功能可以给他们带来更大的帮助。正如苹果在最近发布的支持文件所指出的那样，该功能还可以与一些辅助显示器（secondary display）配合使用，包括苹果自家显示器，以及 LG 的 Ultrafine 4K 和 5K 显示器。

值得升级吗？

我在写这篇文章时，眼睛正盯着我的 2017 年款 MacBook Pro。与最新、最伟大的产品进行竞争，总是一件很困难的事情，特别是它给人一种飘飘然的感觉。我肯定会怀念更安静的键盘和 True Tone 显示屏，Hey Siri 倒是聊胜于无。

然而，我还没准备好进行升级。对于大多数用户而言，向高端产品升级所付出的代价让他们望而却步。值得庆幸的是，13 英寸和 15 英寸新款 MacBook Pro 入门版本的价格并没有上涨。

看到这些笔记本电脑的强大功能，那些期望从他们的设备中得到更多东西的人无疑会兴奋不已。无论你的想象力有多丰富，新款 MacBook Pro 都没有从根本上颠覆现有设计理念，但它仍然让人们清楚地意识到，苹果依旧将专业创意人员看作是其 DNA 的重要组成部分。