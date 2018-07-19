彭博：小牛电动计划 IPO，小牛电动回应：自成立起便考虑 IPO 新闻

据 彭博社消息 ，中国电动车初创企业 小牛电动 计划进行 3 亿美元的 IPO 申请。DoNew 报道 称，小牛电动方面回应，从成立之日起，就在考虑 IPO 。

小牛电动隶属公司北京牛电科技有限责任公司，注册成立于 2014 年 9 月，由互联网风云人物李一男创办。小牛电动是一家智能电动摩托技术公司，致力于设计并制造世界上先进的个人载具以及电驱系统，改善个人的出行体验。2015 年 6 月，在首款小牛电动车发布后两天，警方以涉嫌内幕交易罪抓捕了李一男。出狱后的李一男，在 2018 年 3 月份，被曝加盟梅花天使创投担任合伙人，负责旗下成长基金投资业务，且已辞去牛电科技创始人职务，CEO 一职也由李彦接替。

6 月 12 日, 牛电科技在的巴黎卢浮宫发布了两款新品。发布会上，牛电科技 CEO 李彦透露，经过三年的发展，小牛已经发展成为全球用户量最多和最受欢迎的两轮智能电动车公司，国内 500+ 销售网点，门店遍布全国 150 个城市，全球进驻 20 多个国家，海外 650+ 销售网点。此次远赴巴黎发布新品，小牛电动则是希望借此走向国际化大品牌的道路，加快其在海外市场的布局。

根据李彦表述，小牛不仅仅是一家智能两轮车公司，而是致力于为个人智能出行提供一体化解决方案。未来随着个人出行需求的变化，小牛或将利用数据，推出更多的产品和服务，从而带来更多商业可能