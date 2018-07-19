约肯机器人：水下千亿市场掘金者，它能成为潜伏版的大疆吗？| 创业 初创公司报道

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虽然地球 70% 的面积被海洋覆盖，但 90% 的海洋世界仍处于未知状态。作为辅助人类探索海洋的工具，水下机器人便瞄准了这 90% 的未知世界，它能对水下的目标进行探测与识别，并且做出定位对周围的物理信息进行采集、拍摄、上传以及抓取等。

约肯机器人 创始人李之勤告诉动点科技：消费级别的水下无人机市场需求巨大，是一片尚待开发的蓝海，约肯将从目前消费级别的水下摄影类产品入手，做好产品研发和技术积累，扩展产品品类，迎接这个千亿美金市场的爆发。

年少时的李之勤喜欢木工，总是跟爷爷一起沉浸在手工制作各种榫卯结构的桌椅和推车的敲敲打打中，这种经历淬炼着李之勤的心性，心中也始终埋葬着一个火种——做一个自己品牌的东西。2015 年下半年，李之勤率领团队研发出几款智能机器人小车。2016 年初，李之勤将公司搬到临港。同年 6 月，他研制的第一代智能水下机器人诞生。在一次上海的机器人展会上。智能跟随小车没有引发市场兴趣，但是水下机器人却引来观众的极大热情和关注。这让李之勤做出了决定——将所有的精力都投进入水下机器人领域。

2016 年 8 月，约肯机器人 (上海) 有限公司正式注册成立，约肯开始了消费级水下机器人领域的拓展。童年时候那种精雕细琢、精益求精的匠人精神再次激励李之勤打造一款具备灵魂魅力的机器人产品——多次产品迭代后约肯推出智能化消费类水下追踪拍摄无人机 BW Space。

相比上一代，它的拍摄性能更加优越，续航能力也更强劲，可以支持长达 7 小时的水下拍摄，最大下潜深度达到 100 米，其中 4K 高清摄像头能够捕捉更加细腻的画面。此外，BW Space 还具有灯光自动调节的功能，随着下潜深度和画面的明暗变化，机器的灯光会在水下进行自动校正。

李之勤对动点科技表示——这是首次水下机器人将图像识别和智能追踪技术加持于一体，这样的话 BW Space 具备的拍摄技术完全可满足潜水娱乐、海底勘测、考古、科研教学、安全搜救、海洋环境保护等多个领域。目前已完成了各项测试，比如盐雾测试、100 米压力测试、震动实验、老化实验、跌落实验、电磁干扰以及电磁兼容实验，同时，还完成了国际电子产品的认证，包括 UL 和 CE 认证，这为产品走向海外铺平了道路。

拥有这么炫酷的东西当然值得让所有人立刻知道，在拍摄分享功能上它也给了玩家独到的设计之处——

1、BW Space 水下拍摄的实时画面，通过 WiFi 基站传输到手机、iPad 或大屏幕中，可以将水下精彩画面现场直播，分享给身边的朋友或现场的观众。

2、使用约肯自主研发的 iOS 和 Android 系统 BW Space APP ，可搭配蓝牙手柄远程摇杆操控机器水底运动，并支持一键点击拍摄短片和照片，实时调整下潜深度、运行速度和灯光亮度。为了满足水下摄影爱好者的拍摄需求，提供多样化的场景设置，根据拍摄需求选择录像分辨率、白平衡、ISO、EV 值、拍照模式（单拍、连拍）、锐度、数字特效等参数。

3、BW Space 采用军工级别密封设计，轻松下潜至水下 100 米，在静止状态下，电池能提供长达 7 小时的录影需求。除此之外，还提供电池更换和 SD 卡升级服务，通过 WiFi 基站上的数据高速导出端口，快速导出储存于本地的视频文件，从而满足摄影师长时间的海上拍摄需求。

商业模式上，目前很多硬件产商的产品定价都是寄希望于市场的大规模采购，以降低成本，但很多企业可能在还没有接到单的情况下就已经“奄奄一息”了。对此，李之勤告诉动点科技，之所以能把军工级的产品做到消费级的价格，主要还是在于约肯机器人有一个良好的上下游供应链和“社区级”的合作方，他们已经跟上海交大、上海海事大学等展开了战略合作。另外，该产品已经完成了供应链建设，所有的关键器件、模组、传感器以及关键电路板都是约肯自己设计。完善的采购和加工流程，将保障约肯产品的大批量产业化落地实施。

据悉，今年 5 月 17 日，约肯获得了泰颢基金的 Pre-A 轮投资。产品在日本和北美市场的拓展已初见成效，还将登陆国外知名众筹平台打响国外知名度。稍早前，该公司产品还获得了由动点科技独家承办的 「亚洲电子消费展初创企业奖」。

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