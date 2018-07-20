Adobe XD CC 在中国推出，提供免费入门版 新闻

Adobe 今天宣布推出 Adobe XD CC（Adobe Experience Design CC）简体中文版起步计划 ，用户只需要登录 Adobe 官网即可免费下载 Adobe XD CC 简体中文版，并获得免费的 UI 设计套件。

除此之外，Adobe 还宣布在全球范围设立 1000 万美元设计投资基金，用来推动设计领域的创新和发展，基金将按照奖金和股权投资的形式分配。

有趣的是，Adobe 这次针对 Adobe XD CC 的宣传重点只在它的免费入门版，这一版本提供 1 个有效的共享原型、和 1 个有效的共享设计规范，并且在 中国官网 上没有给出“Cloud storage”（云存储空间）的介绍，只通过一句话告诉用户可以“升级为付费计划来共享无数个原型和设计规范”。在英文官网则有说明为免费版提供 2GB 云存储空间，并且提供单应用每月 9.99 美元的付费进阶版本。

Adobe XD 是 Adobe 推出的一款 UX/UI 设计软件，提供矢量图形设计和网页线框设计的功能，并提供简单的用户交互模版，于 2017 年 2 月上线。Adobe XD CC 也是唯一一款结合了设计与建立原型功能，并提供工业级性能的跨平台设计产品，作为 Adobe Creatibe Cloud 的一部分，Adobe XD CC 将能够与 Photoshop、Illustrator 等工具结合使用，与工作流程紧密结合。同类设计软件还有 Sketch、Figma 等。

图片来自 Adobe