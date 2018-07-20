宽凳科技：它用单目摄像头给汽车造了个“活”地图 | 创业 初创公司报道

众所周知，目前国际上的自动驾驶汽车都还处于蹒跚学步的路测阶段，然而，大部分汽车主机厂商都将自动驾驶商业化落地的时间定格在了 2020 年前后。显然，这将是一次技术上的大跃进。

据了解，自动驾驶技术之所以有希望实现这一大跃进，一方面是因为以机器视觉为代表的人工智能技术的进步，另一方面则是因为为自动驾驶而生的高精地图的逐渐成形。

然而，与百家争鸣的自动驾驶创业不同，目前从事高精地图创业的反而并不多，百度、高德、四维图新算是其中比较老牌的企业，而在初创公司中也仅仅只有 Momenta、DeepMotion、宽凳等少数几家。而近日，动点科技走访了其中的 宽凳科技 。这家公司成立于 2017 年 5 月，并由前百度外卖 董事长及百度 LBS（旗下有百度地图）主管刘骏与 原高德产品技术副总 ge 裁及原凯立德 CTO 冯汉平联合创办。

汽车的“活”地图

为何自动驾驶离不开高精地图？相信这是很多人都好奇的一个问题。

“如果自动驾驶汽车没有高精度地图，那它对周边的环境便是一无所知，这就意味着汽车需要单纯依靠自身传感器来对周边环境进行实时感知，想做好这一点，就对机器的性能（包括传感器的反应速度以及误差等）提出了很高的要求。而一旦有了高精地图，就像是人处于一个熟悉的路况中，自动驾驶汽车跑起来就会容易很多。”宽凳科技 CTO 冯汉平表示。

冯汉平强调，在当前技术水平下，要想实现自动驾驶，高精度地图几乎是必须的，它能够极大地降低自动驾驶的实现难度。

不过，目前科技圈内也有一种思潮，认为既然人类以及自然界里的动植物都是亿万年生存竞争中的胜利者，那它们所采用的解决问题的方案就应该是最好的，就应该是科技发展的方向。

具体说到驾驶这个领域，人类虽然也在记忆中刻画了一份地图，但这份地图其实并不高精。自动驾驶领域的高精地图却可以准确地知道前方多少米有一个弯道，甚至可以知道弯道的具体曲率以及道路上每一道车道线的位置，但人可能只是大概记得前方多远有一个弯道，人类驾驶依靠更多的其实还是视觉。既然如此，自动驾驶汽车高度依赖高精地图的现状在未来是否会改变？视觉是否会取代高精地图？

冯汉平告诉动点科技，未来汽车不依靠高精度地图，仅依靠自身传感器，的确也有可能取得跟人一样的驾驶能力，但这可能还需要数十年才能实现，与其如此，还不如用更简单的高精度地图来实现。

另外，针对人们过于推崇人类或动物机能的现象，冯汉平也提出了自己的异议：“技术的发展并不一定要追求拟人拟物，比如鸟都是用翅膀飞，人最早设计的飞行器也是拍打翅膀的设计，但现在的飞机其实跟鸟并不一样，但飞机的飞行能力却要远强于鸟。”

总之，冯汉平认为，不管是在现在，还是在未来，高精地图在自动驾驶领域都将起到至关重要的作用。

量产高精地图

据介绍，宽凳科技目前的高精地图采集设备只是一个摄像头，而且还是一个单目摄像头。至于为什么没有采用激光雷达等更高端的设备，冯汉平如此解释：

“整车厂对成本的控制是非常严格的，其实车企也很难承受得起价格高昂的激光雷达产品，因此，要想在车上大量采用，至少在这几年里，摄像头可能是唯一的选择。而且，我们的图像技术已经摸得很透了，我们基于图像的采集方式在精度上其实已经不比激光雷达差了。比如，某车厂拿我们的方案做过一个测试，定位平均误差仅 4 厘米，最多误差也就 10 多厘米，而这已经可以满足高精地图的使用要求了。另外，纯图像方案相较传感器融合更容易实现自动化，可减少人工，提高地图采集效率。”

据了解，宽凳科技的高精地图未来将以众包的方式进行创建或更新，冯汉平认为，所有的车都可以有摄像头，但并不一定都有激光雷达，因此，摄像头方案也有利于众包方案的落地。

说到众包，冯汉平表示想要实现众包的前提是要有一份基础的高精地图，只有这样，合作伙伴才会在这份基础地图的基础上进行地图信息的更新，实现进一步的高精化与实时性。

“我们计划今年利用 20 到 30 辆车，将全国的高速路、城市快速路都先采一遍，我们有可能成为第一个真正能够实现量产化的地图公司。”冯汉平如此表示。

与巨头的差距

当然，说到创业，一个老生常谈的问题就是如何应对 BAT 巨头的竞争。对于这个问题，冯汉平表示，巨头虽然拥有丰富的资源，但他们同时要覆盖的领域又太多，以至于某一个领域能够分得的资源也并不一定多。

“高精地图并不同于传统地图，即使是传统地图企业，他们想要做高精地图，也都需要从头重新来做，而这跟初创企业其实是一样的，因此，初创企业于巨头相比，其实都在同一起跑线上。而且我们都是从 BAT 出来的，对 BAT 都比较了解，所以我们对自己能做成还是有很强的信心的。”

最后，提一下，国家对地图采集企业是有资质要求的，国内申请并拿到该资质的企业也并不多，但宽凳科技却是其中一家。人员方面，宽凳科技目前有 200 余名员工，今年 2 月，这家 公司还宣布完成了由 IDG 资本领投的数亿元的 A 轮融资。

相关阅读 ：《TC 杭州 | 没看这篇文章，千万别说你了解高精地图》

题图来自 123RF