微软第 4 财季财报：营收同比增长 17% 新闻

微软 今天发布了 2018 财年第 4 财季及全年财报。微软第 4 财季营收为 300.85 亿美元，比去年同期的 256.05 亿美元增长 17%，净利润为 88.73 亿美元，比去年同期的 80.69 亿美元增长 10%。微软第 4 财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价小幅上涨不到 1%。

在截至 6 月 30 日的这一财季，微软的净利润为 88.73 亿美元，每股收益为 1.14 美元，这一业绩好于去年同期。作为对比，2017 财年第 4 财季，微软的净利润为 80.69 亿美元，每股收益为 1.03 美元。

微软第 4 财季营收为 300.85 亿美元，比去年同期的 256.05 亿美元增长 17%。微软第 4 财季运营利润为 103.79 亿美元，比去年同期的 76.82 美元增长 35%。

在整个 2018 财年，微软的营收为 1103.60 亿美元，比 2017 财年的 965.71 亿美元增长 14%。

微软 2018 财年的运营利润为 350.58 亿美元，比 2017 财年的 290.25 亿美元增长 21%。微软 2018 财年净利润为 165.71 亿美元，比 2017 财年的 254.89 亿美元下降 35%。

微软 CEO 萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示：“我们取得了令人难以置信的年度业绩表现，营收超过了 1000 亿美元，这是公司团队以客户成功为重点而作出不懈努力以及客户信任微软所带来的结果。我们在智能云和智能边缘领域中进行的早期投资正在取得成功，将继续利用差异化创新来扩大我们在大型增长中市场上的业务范围。”

题图：123RF