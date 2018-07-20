Siri 的最后一位联合创始人已离开苹果

Siri 的最后一位联合创始人已离开苹果

The Information 报道，最后一名 Siri 联合创始人已经离开了苹果。报道称，曾担任 Siri 高级发展部门负责人的 Tom Gruber 已经退休，他将“追求个人对摄影和海洋保护的兴趣”。

除了 Gruber 退休之外，苹果的搜索主管 Vipul Ved Prakash 也离开了公司。 苹果向 The Information 确认了这两条消息。

Gruber 是最后一位留在苹果的 Siri 联合创始人。几年前，另外两位联合创始人 Dag Kittlaus 和 Adam Cheyer 离开了苹果，并对公司针对 Siri 的发展愿景有所批评。

在苹果收购搜索引擎和分析公司 Topsy 后，担任该公司首席执行官的 Prakash 于 2013 年加入苹果。这笔交易的金额高达 2.24 亿美元，不过被收购后两年，苹果关闭了 Topsy。

上周， 苹果宣布 将其 Siri 和机器学习团队组合在一起，前 Google 员工 John Giannandrea 担任机器学习和人工智能部门主管，直接向 Tim Cook 汇报。

随着 HomePod 的推出以及来自 Google 和亚马逊的日益激烈的竞争压力，Siri 的发展方向成为人们关注的焦点。另一方面随着团队由新领导者领导，以及迎来新的组织架构——还有最后一位联合创始人的离开，很难预测 Siri 的命运会如何。

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初创公司报道

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