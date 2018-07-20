Siri 的最后一位联合创始人已离开苹果 Apple

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据 The Information 报道，最后一名 Siri 联合创始人已经离开了苹果。报道称，曾担任 Siri 高级发展部门负责人的 Tom Gruber 已经退休，他将“追求个人对摄影和海洋保护的兴趣”。

除了 Gruber 退休之外，苹果的搜索主管 Vipul Ved Prakash 也离开了公司。 苹果向 The Information 确认了这两条消息。

Gruber 是最后一位留在苹果的 Siri 联合创始人。几年前，另外两位联合创始人 Dag Kittlaus 和 Adam Cheyer 离开了苹果，并对公司针对 Siri 的发展愿景有所批评。

在苹果收购搜索引擎和分析公司 Topsy 后，担任该公司首席执行官的 Prakash 于 2013 年加入苹果。这笔交易的金额高达 2.24 亿美元，不过被收购后两年，苹果关闭了 Topsy。

上周， 苹果宣布 将其 Siri 和机器学习团队组合在一起，前 Google 员工 John Giannandrea 担任机器学习和人工智能部门主管，直接向 Tim Cook 汇报。

随着 HomePod 的推出以及来自 Google 和亚马逊的日益激烈的竞争压力，Siri 的发展方向成为人们关注的焦点。另一方面随着团队由新领导者领导，以及迎来新的组织架构——还有最后一位联合创始人的离开，很难预测 Siri 的命运会如何。