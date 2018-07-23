据央视新闻报道，工业和信息化部官网发布了《工业和信息化部向 15 家企业颁发移动通信转售业务经营许可》的通知，这意味着试点近五年的虚拟运营商终于获得正式牌照。 小米 和阿里巴巴在名单之内。

移动通信转售业务就是俗称的虚拟运营商，是指从拥有移动通信网络的基础电信运营商那里购买通信服务，重新包装成自有品牌并销售给用户的电信服务。目前市场上以 170，171 开头的手机号就是虚拟运营商号码。2013 年 5 月，工信部为鼓励引导民间资本进入电信领域，发布移动通信业务转售方案。从 2013 年底首批牌照发放以来，共有 42 家企业分 5 批获得虚拟运营商试点牌照。此前公布的虚拟运营商试点期是截至 2015 年 12 月 31 日，后因种种原因，直到今年 4 月底才宣布结束试点。

本次获得正式牌照的 15 家企业分别是：苏州蜗牛数字科技股份有限公司、远特（北京）通信技术有限公司、话机世界通信集团股份有限公司、深圳市优友互联有限公司、北京迪信通通信服务有限公司、红豆集团有限公司、民生通讯（深圳）有限公司、北京乐语通信科技有限公司、小米科技有限责任公司、分享通信集团有限公司、海南海航信息技术有限公司、天音通信有限公司、阿里巴巴云计算（北京）有限公司、二六三网络通信股份有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司。