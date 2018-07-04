港交所将在 7 月 9 日推出小米集团股票期货合约和股票期权合约 新闻

港交所 7 月 4 日发布 公告 称，将在 7 月 9 日推出小米集团股票期货合约和股票期权合约。根据港交所披露的信息，五家发行商已于 6 月 29 日推出合共 18 只认购权证，计划在 7 月 9 日小米股份于香港交易所市场上市当日同时开始交易。

根据此前的消息，小米已经 决定分步实施在香港和境内的上市计划 ，即先在香港上市之后，再择机通过发行 CDR 的方式在中国大陆上市。当时的消息指出，小米计划 7 月 9 日 正式上市，发行价在 17 港元到 22 港元之间，将发行 21.8 亿股。里昂证券、 高盛和摩根士丹利将是小米香港 IPO 的联合主承销商。

小米 6 月 25 日发布了更新后的 港股招股书 ，招股书显示，小米将发售 21.79585 亿股 B 类股份，每股价格在 17 到 22 港元之间，股票代码 1810。小米香港 IPO 拟募资大约 479.6 亿港元（约 397.48 亿元人民币）。

小米首日招股获得 45.52 亿港元孖展（保证金）认购，超购仅 0.9 倍，已经成为去年 9 月新经济股热潮开展以来，首日招股反应最冷淡的一支。长和联席董事总经理霍建宁证实，李嘉诚通过基金会斥资 3000 万美元（约 2.34 亿港元）投资小米 。